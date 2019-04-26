Başkan Acar, muhtarlarla buluştu

Aliağa ilçesinde yeni seçilen mahalle muhtarları, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile buluştu. Aliağa Öğretmenler Lokali'ndeki toplantıya, görevlerine yeni seçilen 14 mahalle muhtarı ile birlikte 29 mahalle muhtarı katıldı. Toplantıda Başkan Yardımcıları Hakan Şimşek, Cahit Ayan ve Kürşat Bahadır Turan da hazır bulundu.

Başkan Serkan Acar, sohbet havasında gerçekleşen toplantıda, temel felsefelerinin sağcı solcu, Doğulu Batılı diye bir ayrım gözetmeden tüm Aliağa'ya hizmet etmek olduğunu söyledi.

Aliağa'yı bir dünya şehri yapmak için yola çıktıklarını belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Sanayi ve limanlarıyla ön plana çıkan Aliağa denizi ve doğasıyla da çok güzel bir kent. Hayalimiz her zaman Aliağamızı bir dünya markası yapmaktı. Geçtiğimiz beş yıllık süreçte araba yanlış yolda gidiyordu arabayı doğru yola soktuk. Ancak önümüzde 100 kilometrelik bir mesafe daha var. Biz daha birinci kilometresindeyiz. 100 kilometrelik bu mesafeyi 30-40 yılda aşabiliriz. Ama gayret gösterirsek bunu 5-10 yıla da çekebiliriz. Buradaki tüm inisiyatif bizdedir. Bizler ne kadar çalışırsak bu süreyi o kadar minimize ederiz. Aile ortamını, birlik ortamını sağladığımız takdirde başaramayacağımız hiçbir iş yoktur" dedi.

Her bir mahallenin sorununun herkesin ortak sorunu olduğunu ifade eden Başkan Serkan Acar, şöyle devam etti:

"Bizim için seçimin bittiği gün siyaset de bitmiştir. Yeni seçim dönemine kadar hepimizin tek gayesi mahallelerimize ve tüm ilçemize hizmet etmek. Temel felsefemiz sağcı solcu, doğulu batılı diye bir ayırım gözetmeden tüm vatandaşlarımıza hizmet etmek. Bu hayalimizi de gerçekleştirirken herkesin birbirine destek olması gerekiyor. Bir mahallede sorun varsa diğer mahalleler de bunu dert edinmesi lazım. Sorunlar hepimizin sorunlarıdır."