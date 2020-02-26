Başkan Acar: "Sanayi bölgesi adına eğitime desteği esirgemeyiz"

13 bin yeni okul binasının yapımı için bağış kampanyası başlatan Milli Eğitim Bakanlığın "Okullardan Yarınlara" projesi ses getirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programı değerlendiren İTOB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Acar, "Güzel bir gelecek için bu programda yer alacağız. Güzel bir gelecek için bu payda da bize ne görev düşüyorsa yerine getireceğiz" dedi.

Türkiye genelinde ihtiyaç duyulan 13 bin yeni okul binasının yapımına ve depreme karşı güçlendirme çalışmalarına katkı vermek isteyen hayırseverler, "Okullardan Yarınlara" kampanyası kapsamında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesindeki eğitime destek programı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonunda gerçekleştirildi.

Erdoğan'ın katıldığı programa; İzmir'den de aralarında İTOB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Acar'ın da bulunduğu oda ve borsa başkanları katıldı.

Programı değerlendiren Onur Acar, güzel bir gelecek için insan yetiştirmenin önemine değinerek, "Biz hem bireysel hem organize sanayi bölgesi adına eğitime desteği esirgemeyiz" dedi.

Acar, şöyle devam etti:

"Tabi ki güzel bir gelecek için bu programda yer alacağız. Güzel bir gelecek için bu payda da bize ne görev düşüyorsa yerine getireceğiz. Eğitim öğretimin önemini iyi biliyor ve ilçemizde bölgemiz adına yaptıracağımız okul ile de bunu perçinliyoruz. Şimdi ise Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde deprem bölgelerine desteklerde bulunduk. Okullardan Yarınlara projesi kapsamında da her türlü destekte bulunacağız."