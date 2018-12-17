Başkan Acar, şoför esnafıyla buluştu

Başkan Acar, "Üniversite projesi tamamlandığında toplamda 40 binin üzerinde öğrenci Aliağa'ya gelecek. Üniversite Aliağa'ya faklı bir ivme kazandıracak. Yatırımcı sayısını ikiye katlayacak" dedi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, minibüs şoförleriyle buluştu. Şoförlerle kahvaltıda bir araya gelen Acar, sohbet havasında gerçekleşen programda, minibüs şoförlerinin sorun ve taleplerini dinledi. Acar ayrıca, gerçekleşen ve planlanan projeler hakkında da bilgiler aktardı.

Aliağa'nın göç alarak hızla büyüdüğünün altını çizen Başkan Serkan Acar, "Aliağamız Türkiye'nin en önemli sanayi ve liman şehirlerinden bir tanesi. Son dört buçuk yıldır yaptığımız çalışmalarla, sanayi kenti olma özelliğinin üzerine; sosyal yaşamı, eğitimi, kültürü, sanatı ve sporu da ekleyebilmek için büyük çaba içerisindeyiz. Dünya şehri ya da marka bir şehir olmak sadece sanayi ve liman şehir olmaktan geçmiyor. İlçemize yatırımlar hızla devam ederken, Avrupa'nın da en değerli sanayi şehirlerinden olma yolunda ilerliyoruz. Belediye olarak bu konuda ciddi bir gayret sarf ediyoruz" dedi.

"40 binin üzerinde öğrenci Aliağa'ya gelecek"

Başkan Acar, Aliağa'ya yatırımcı çekebilmek için çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Yatırımcının Aliağa'ya gelebilmesi için ilk olarak Aliağa halkının dışarıya gitmemesi gerekiyor. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı, Ağapark, Sanat Sokağı gibi projelerle insanımızı bir nebze de olsa Aliağa'da tutabildik. Belediye olarak düzenlediğimiz kültür, sanat ve spor gibi çeşitli etkinliklerle Aliağa'nın sadece bir sanayi şehri olduğu imajını da kırdık. Aliağa'nın eğitim şehri olması yönünde Ege Üniversitesi kampüsünün Çaltılıdere bölgesine yapılması adına ciddi çalışmalar yaptık. Üniversite projesi tamamlandığında toplamda 40 binin üzerinde öğrenci Aliağa'ya gelecek. Üniversite Aliağa'ya faklı bir ivme kazandıracak. Yatırımcı sayısını ikiye katlayacak. Üniversite dışında Aliağa'ya ilkokul sonrası sekiz yıllık Türkiye'nin en yetenekli çocuklarının sınavla gireceği bir güzel sanatlar okulu da yapılacak. Okulun ilk pilot uygulaması Aliağa'da olacak. Türkiye'nin belki de en önemli sanatçıları Aliağa'da yetişecek. Aliağa beş büyük antik kente ev sahipliği yapan bir ilçe. Ege Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile yaptığımız iş birliğiyle Aliağa'nın 8 bin 500 yıllık tarihini gün yüzüne çıkartıyoruz. Kültür yayınlarıyla da Aliağa'nın uygarlık birikimini geleceğe taşıyoruz. Bu konuda Aliağa Kent Kitaplığı adı altında altıncı kitabımızı da okuyucularla buluşturduk. Aliağa ansiklopedisi için de çalışmalar yakın bir zamanda tamamlanmış olacak. Antik kentlerimizde yaptığımız akademik çalışmalarda öğendik ki aslında dünyanın en büyük Apollon tapınağı Aliağa'da. Tüm bunları ortaya çıkardığımız zaman Aliağa tarih ve turizm şehri olmaya da aday olacaktır" şeklinde konuştu.

Yaklaşık iki saat süren programda Aliağa Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı İbrahim Borazan, tüm şoförler adına Başkan Serkan Acar'a yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür çiçeği takdim etti. Program çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

Aliağa Belediyesi tarafından yapılarak şoför esnafının hizmetine sunulan S.S. 39 No'lu Şehir İçi Minibüs Kooperatif Durağı'nda düzenlenen kahvaltı programına ayrıca, Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Yiyitalp, Aliağa Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı İbrahim Borazan ile minibüs şoförleri katıldı.