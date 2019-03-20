Başkan Acar: "Türkiye'nin en yetenekli öğrencileri Aliağa'da eğitim alacak"

Acar, "Türkiye'nin en yetenekli öğrencileri Aliağa'da eğitim alacak" dedi.

Türk Eğitim-Sen Aliağa Temsilciliği, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı ağırladı. Dernek binasında gerçekleşen ziyarette Başkan Serkan Acar'ı; Türk Eğitim-Sen Aliağa temsilcisi Ragıp Cerrahoğlu ile yönetimde yer alan Okan Özçelik, Alper Demirel, Serkan Koç, Levent Gültekin, Harun Okkay, Ahmet Kula, Eyüp Gündüz, İsmail Açar ve diğer üyeler karşıladı.

Beş yıldır Aliağa için hep daha iyisini yapmak için çalıştıklarını belirten Acar, Aliağa'nın ciddi yatırımlarla bir dünya şehri olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.

Başkan Serkan Acar, “Dokuz Eylül Üniversitesi ile yaptığımız protokol çerçevesinde Çaltılıdere Mahallesi'ne 200 ve üstü yatak kapasitesine sahip bir meslek hastanesi kazandırılıyor. Dünyanın en iyi meslek hastalıkları hastanesi Almanya'da bulunuyor. Dokuz Eylül Üniversitesinden yapılan bilgilendirmeye göre Aliağa'da kurulacak olan hastane Almanya'dakinden daha üst düzeyde olacak. İçerisinde mikrocerrahi, yanık ünitesi, kök hücre odaları ve birçok hastalığın tedavisi için tanı merkezi bulunacak. İki yıl sonra 10 milyon hastaya hizmet verecek. Bu hastane hem bizim için hem de ülkemiz için önemli bir değer olacak” dedi.

Sanayi ve liman şehri olma özelliği ile ön plana çıkan Aliağa'nın imajını değiştirmek adına birçok projeye imza attıklarını ifade eden Başkan Serkan Acar, “Sanayi kenti ile anılan Aliağamızın kültürle, sanatla, sporla ve eğitimle anılan bir kent olması için çaba gösterdik. Aliağalıların Aliağa'da kalması, İzmir'e gidilen değil İzmir'den gelinen bir Aliağa için projeler ürettik” şeklinde konuştu.

Farklı yelpazedeki yatırımlarla Aliağa'nın ciddi bir ivme kazanacağının da altını çizen Başkan Serkan Acar, şöyle devam etti:

"Ege Üniversitesi kampüs projesi ve Güzel Sanatlar Okulu ile Aliağa bir eğitim şehri olma yolunda büyük bir yol kat edecek. Çaltılıdere bölgesine Ege Üniversitesi tarafından yapılacak olan uluslararası nitelikteki kampüse 50 bin öğrenci eğitim için gelecek. Yine Çaltılıdere'ye Türkiye'de ilk pilot uygulaması olacak sekiz yıllık ilkokul sonrası yatılı Güzel Sanatlar Okulu da Aliağamıza ayrı bir değer katacak. Türkiye'nin en yetenekli öğrencileri Aliağa'da eğitim alacak."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türk Eğitim-Sen Aliağa temsilcisi Ragıp Cerrahoğlu ise Başkan Serkan Acar'a seçimler öncesinde başarılar diledi.