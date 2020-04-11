Başkan Acar: “Vatandaşımıza sadece bir telefon kadar uzaktayız”

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İçişleri Bakanlığının 31 ili kapsayan ve İzmir'in de içerisinde yer aldığı iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından, gece yarısı kişisel sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı video ile Aliağalılara seslendi.

Vatandaşlarının telaş etmemeleri gerektiğini belirten Başkan Serkan Acar, kaymakamlık, emniyet, jandarma ve belediyenin vatandaşın hizmetinde olduğunu söyledi. Başkan Serkan Acar ayrıca, bu süreçte vatandaşın herhangi bir ihtiyacında belediye birimlerinin sadece bir telefon kadar uzakta olduğunu da ifade etti.