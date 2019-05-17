Başkan Acar ve beraberindeki heyetten Rektör Budak'a ziyaret

Dr. Necdet Budak'ı ziyaret etti. Başkan Acar ve beraberindekiler, tarımla hayvancılık gibi alanlarında bilimsel destek istedi. EÜ'nün İzmir, Ege Bölgesi ve Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağladığına dikkat çeken Rektör Budak, “Ege Üniversitesi olarak bilgi birikimi ve tecrübelerimizi vatandaşlarımızla paylaşmaya önem veriyoruz. Notlarımızı aldık, akademisyenlerimiz üzerinde çalışacak ve bir yol haritası belirleyeceğiz” diye konuştu.

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Aliağa ilçesindeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerini daha ileri seviyelere taşımak isteyen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile muhtarlar, ilçedeki sivil topum kuruluşlarının temsilcileri ve üreticileri ağırladı. Başkan Acar ve beraberindekiler, tarımla hayvancılık gibi alanlarında bilimsel destek istedi.

Toplantıya, ziraat, iktisadi ve idari bilimler ile su ürünleri fakültelerinin dekan ve dekan yardımcıları da katıldı. Aliağa ilçesindeki tarımsal faaliyetlerle ilgili bilgi alan Rektör Budak, üreticilerin sorunlarını dinledi. EÜ'nün İzmir, Ege Bölgesi ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak önemli çalışmalarda bulunduğunu hatırlatan Rektör Budak, elde edilen çıktıların paylaşımı konusunda açık olduklarını söyledi.

EÜ'nün bilgi birikimi ve tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu dile getiren Rektör Budak, “Teknolojinin gelişmesiyle tarım ve hayvancılık dünyada önemli bir gelişme sağladı. Akademisyenlerimiz hem kendi çalışmalarıyla hem de bilim dünyasındaki çalışmaları yakından takip ederek ülkemize yeni projeler kazandırıyor. Bu bilgileri vatandaşlarımızla paylaşmaya önem veriyoruz. Ülke ekonomimize katkı sağlayacak projelerin içinde yer alıyoruz. Notlarımızı aldık, akademisyenlerimiz üzerinde çalışacak ve bir yol haritası belirleyeceğiz. Valiliğimiz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz, üreticilerimiz ve yerel yönetimlerle işbirliği halinde üreticimizin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı yerel ölçekte en kısa sürede başlatacağız” diye konuştu.