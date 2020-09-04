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Başkan Acar'dan Aliağa'da görev yapan zabıtalara teşekkür

Zabıta Haftası nedeniyle Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya gelen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Bizler belediye olarak bir aileyiz, bu ailenin görevi de Aliağa’ya hizmet etmek" dedi.

Zabıta Haftası nedeniyle Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya gelen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Bizler belediye olarak bir aileyiz, bu ailenin görevi de Aliağa'ya hizmet etmek" dedi.


Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 1-7 Eylül Zabıta Haftası nedeniyle Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü ziyaret ederek görevli personelle bir araya geldi. Aliağa Belediyesi bünyesinde görev yapan personelin Zabıta Haftasını tebrik eden Başkan Acar, "Dünya genelinde ve ülkemizde olduğu gibi Aliağa'da da pandemi sürecinden geçmekteyiz. Bu süreçte hepiniz ciddi bir özveri gösterdiniz. Zabıta Haftası vesilesiyle gösterdiğiniz özveri ve elde ettiğiniz başarı için hepinize teşekkür ediyorum. Aliağa Belediyesi olarak sizlerle gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.


Zabıta personelinin halkın sağlığından ve huzurundan mesul bir birim olduğunu ifade eden Başkan Acar, "Zabıta müdürlüğümüzün önemli bir misyonu var. Zabıta personelimiz, Aliağa Belediyemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Zabıta bir belediyenin dışa açılan yüzü. Bizler belediye olarak bir aileyiz, bu ailenin görevi de Aliağa'ya hizmet etmek" ifadelerini kullandı.


Pandemi nedeniyle yoğun bir dönem geçirdiklerini ifade eden Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar da, "Aliağa'da korona virüsü pandemisi sürecinde ülke geneline göre daha iyi durumdayız. Başkanımızın destekleriyle bu süreçte yürüttüğümüz çalışmaların başarımıza etki ettiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

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