Başkan Acar'dan korona virüs açıklaması

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada bugüne kadar Aliağa'da hiçbir korona virüs vakasının görülmediğini ancak tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar Aliağa kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Kıymetli hemşehrilerim, bir süredir dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile hep birlikte mücadele ediyoruz. Başta sağlıkçılarımız olmak üzere, tüm devlet kurumlarımız, gerek virüse yakalanan hastalarımızın tedavisi, gerekse virüsün yayılmasını önlemek için gece gündüz çalışıyorlar. Bizler de bu süreçte devletimizin kurumlarının almış oldukları kararları eksiksiz uygulayarak onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Allah'a hamdolsun şu ana kadar Aliağa'mızda korona virüs vakasına rastlanılmadı. Bu zamana kadar kurumlarımızca yayınlanan genelgelere riayet etmek üzere göstermiş olduğunuz gayret ve özveri için tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Ancak bu durum Aliağa'mızda da korona virüs salgını yaşanmayacağı anlamına gelmez. Bu sebeple kurallara riayet etmeyi daha sıkı şekilde devam etmeliyiz. Allah'ın izni ve inayeti, devletimizin gayretleri ve tüm Aliağalı hemşehrilerimizle bu virüs salgınının da üstesinden geleceğiz. Evinizde kalın, Sağlıcakla kalın."