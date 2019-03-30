Başkan Acar'dan meclis üyelerine teşekkür

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Belediyesi'nin meclis üyeleri ile bir araya gelerek teşekkür plaketi verdi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Belediyesi'nin meclis üyeleriyle buluştu. Beş yıllık süreci iyi ve kötü günleriyle hep birlikte atlattıklarını belirten Acar, Aliağa için çalışmaya her zaman devam edeceklerini söyledi. Beş yıl boyunca Aliağa'ya yaptıkları hizmetlerden ötürü tüm meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Acar, "31 Mart gecesi sonuç ne olursa olsun hepimiz tek derdi Aliağamızın daha iyi yerlere gelmesi olacak. El birliği ile bu amaca katkı koymaya devam edeceğiz" dedi. Başkan Serkan Acar, program sonunda programa katılan meclis üyelerine Aliağa'ya yaptıkları hizmetlerden ötürü teşekkür plaketi takdim etti.

Aliağa Öğretmenler Lokalinde gerçekleştirilen programa; Fatma Bayar, İsmail Önal, Emre Erdem, Bahar Deniz, Ulviye Öztürk, Murat Yaman, Selma Orhan, Mehmedali Özkurt, Raşit Özkan, Murat Kuzumoğlu, Emine Erdoğan, Hilkat Çelik, Altan Yıldırım, Şükrü Çakmak, Rahmi Keskinoğlu, Kerim Taşçı, Mehmet Yeşil ve Erdal Önal katıldı.