Başkan Acar'dan yatırımlarla ilgili önemli açıklamalar

Aliağa Tek Yürek Kadın Dayanışma Derneği yönetimi ve üyeleri, Aliağa Belediye Başkanı Başkan Serkan Acar'ı makamında ağırladı. Dernek binasında gerçekleşen ziyarette Başkan Acar'ı, başkan Berrin Argunhan ile üyeler karşıladı. Argunhan, yaklaşık iki saat süren ziyarette, Başkan Serkan Acar'a beş yıl süresince yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür etti.

Aliağa'nın önemli projelerle yıldızının parlayacağını ve kaderinin değişeceğini belirten Acar, Türkiye'nin dördüncü, İzmir'in ise ilk meslek hastalıkları hastanesinin temelini atmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Aliağa'ya kurulacak olan meslek hastalıkları hastanesinin özgün bir hastane olacağını ifade eden Başkan Serkan Acar, "Türkiye'de meslek hastalıkları hastanesi Ankara, İstanbul ve Zonguldak'ta bulunuyor. İlk meslek ve çevresel hastalıklar hastanesi de Aliağa'da açılacak. Sadece iş kazaları değil mikrocerrahi, yanık ünitesi, kök hücre laboratuvarları ile tanı merkezi yer alacak. 200 yatak ve üstü kapasite ile hizmet verecek olan hastanenin yılda 10 milyon ziyaretçisi olacak" dedi.

Yeni devlet hastanesi için de imar plan tadilatlarında sona gelindiğinin altını çizen Başkan Serkan Acar, şöyle devam etti:

"Yeni Mahalle mezarlık bölgesine 253 dönümlük alan üzerine inşa edilecek olan yeni devlet hastanesi Aliağamızın uzun yıllardır var olan sağlık problemini çözüme kavuşturacak. 301 yataklı A sınıfı tam teşekküllü bölge hastanesi sadece Aliağa'nın değil bölgenin de sağlık ihtiyacına cevap verecek nitelikte olacak. İmar tadilatlarından hemen sonra ihale aşamasına geçilecek ve iki yıl içerisinde hizmete açılacak. Çaltılıdere bölgesine kurulacak Ege Üniversitesi Aliağa'ya ayrı bir vizyon katacak. Onkoloji, sağlık bilimleri, fen bilimleri, mühendislik bölümlerinin yanı sıra sanayi kuruluşları ile entegre çalışabilecek Ar-Ge merkezleri de kampüs içerisinde yer alacak."