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Başkan Ahmet Kocaağa, AK Parti Ödemiş'ten aday adaylığına göz kırptı

İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kocaağa, AK Parti Ödemiş belediye başkan aday adayı olduğu yönündeki iddialarla ilgili, "Görev verilirse talibim.

İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kocaağa, AK Parti Ödemiş belediye başkan aday adayı olduğu yönündeki iddialarla ilgili, "Görev verilirse talibim. Herhangi bir başvuru yapmadım" dedi.


İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kocaağa, Ödemiş'ten AK Parti belediye başkan aday adayı olduğu yönündeki iddialar üzerine bir açıklama yaptı. Kocaağa, iddialarla ilgili, "Herhangi bir başvuru yapmadım" diye konuştu.


Aday adaylığını göz kırpan Ahmet Kocaağa, şöyle konuştu:


"Büyüklerimizin bu konuda bir girişimi oldu. Görev verilirse talibim. Her zaman Ödemiş için hazırım."

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