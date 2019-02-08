Başkan Akpınar, işçilerle kucaklaştı

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, belediye çalışanlarıyla ‘Birlik ve Dayanışma' kahvaltısında buluştu. Şantiye tesislerinde tüm birimlerin çalışanlarıyla bir araya gelen Başkan Akpınar, "5 yıl boyunca onurumla hizmet ettim, hak yemedim, işçimin alın terini korudum. Bundan sonra da emekçi kardeşlerimle omuz omuza olmaya devam edeceğim" dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, hem temizlik hem de fen işleri şantiye tesislerinde, işçilerle kahvaltıda buluştu. Bine yakın personeliyle kucaklaşan Başkan Akpınar, 5 yıl boyunca ortaya koydukları dayanışma ve birlik mücadelesi için çalışanlarına teşekkür etti. Başkan Akpınar, kahvaltının ardından şantiye birimlerini gezerek işçilerle sohbet etti.

Görev yaptığı 5 yıllık süreçte önemli hizmetler ürettiklerini, Avrupa'ya örnek gösterilen bir kent ve belediyecilik anlayışı oluşturduklarını vurgulayan Akpınar, işçinin haklarını her zaman koruduklarını ve korumaya devam edeceklerini söyledi. Belediye çalışanları Başkan Akpınar'a çiçek takdim etti. Başkan Akpınar'ın konuşması sık sık alkışlarla kesildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "5 yıl önce bu onurlu göreve başladım ve 5 yıl sonunda da vicdanım rahat, başım dik ve onurlu şekilde görevimi devredeceğim. Görev sürem boyunca hakkımda hiç soruşturma açılmadı. Belediyemize hiç mülkiye müfettişi gelmedi. Hiçbir ihalemiz şaibeli olmadı. Ahlaklı şekilde belediyecilik yaptık. Bunda en büyük pay sizindir. Hepinizden Allah razı olsun, hepinize teşekkür ediyorum. Haklı mücadelemde kavga etmeye, içimdeki devrimci ruhu yaşatmaya devam edeceğim ve bundan sonra da sokakta, sizlerle omuz omuza yürüyeceğim. Hakkınızı helal edin" dedi.