Başkan Aksoy'un prim sözüne karşılık Menemen Belediyespor gol oldu yağdı

Son 3 haftada 1 galibiyet alabilen Menemen Belediyespor, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un prim dopingi ile deplasmanda Bandırma Spor'u 4-1 yendi.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Menemen Belediyespor ile ilgili yaptığı açıklamada, Bandırma Spor'u yenmesi halinde futbolculara kendi cebinden 5 bin TL pirim ödeyeceğini söylemişti. Bu açıklamaların ardından Menemen Belediyespor, deplasmanda Bandırma Spor ile karşı karşıya geldi. TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta mücadelesinde Menemen temsilcisi, rakibini 4-1 yendi. Menemen Belediyespor bu sonuçla, önümüzde hafta maçında 1 puan alması halinde Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan edecek.