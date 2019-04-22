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Başkan Aksoy'un prim sözüne karşılık Menemen Belediyespor gol oldu yağdı

Son 3 haftada 1 galibiyet alabilen Menemen Belediyespor, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un prim dopingi ile deplasmanda Bandırma Spor’u 4-1 yendi.

Son 3 haftada 1 galibiyet alabilen Menemen Belediyespor, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un prim dopingi ile deplasmanda Bandırma Spor'u 4-1 yendi.


Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Menemen Belediyespor ile ilgili yaptığı açıklamada, Bandırma Spor'u yenmesi halinde futbolculara kendi cebinden 5 bin TL pirim ödeyeceğini söylemişti. Bu açıklamaların ardından Menemen Belediyespor, deplasmanda Bandırma Spor ile karşı karşıya geldi. TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta mücadelesinde Menemen temsilcisi, rakibini 4-1 yendi. Menemen Belediyespor bu sonuçla, önümüzde hafta maçında 1 puan alması halinde Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan edecek.

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