Başkan Ali Sürekli: "İzmir'in kaybettiği zamanın haddi hesabı yok”

AK Parti İzmir İl Başkanlığının yürüttüğü ‘Karınca Modeli Saha Çalışması', Karşıyaka'da yapıldı. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin de katıldığı programın gündeminde, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Uzundere ve Cumhuriyet mahallelerinin kentsel dönüşümü, Buca Metrosu'nun ihale tartışması ve Meslek Fabrikası ile toplu ulaşımda kart uygulaması vardı. Başkan Sürekli, “İzmir'in kaybettiği zamanın haddi hesabı yok” dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve yönetimi, AK Parti İzmir İl Başkanlığının yürüttüğü ‘Karınca Modeli Saha Çalışması' kapsamında Karşıyaka ilçesini ziyaret etti. "Yaptığı ya da yapamadığı her işle tartışma tartışma konusu olan bir CHP'li idare ile karşı karşıyayız. İzmir'in kaybettiği zamanın haddi hesabı yok” diyen Başkan Sürekli, vatandaşlarla sohbet ederek İzmir Büyükşehir Belediyesinin Uzundere ve Cumhuriyet mahallelerinin kentsel dönüşümü, Buca Metrosu'nun ihale tartışması ve Meslek Fabrikası ile toplu ulaşımda kart uygulamasını eleştirdi.

"Dökülüyorlar"

İzmir'de toplu ulaşımda kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlar ile temassız ödeme dönemini Türkiye'de bir ilk olarak duyuran Soyer'i eleştiren Sürekli: “Bu sistem yıllardır önce bizim, sonra kendi partili belediyeleri tarafından zaten uygulanıyor ama bunu kendi keşfetmiş gibi lanse etmekten imtina etmiyor. Ya taklit ya da reklamla günü kurtarmak çabası bu. Mevcutta, devraldıkları işleri tamamlayamayan, tek başına çözüm ve proje üretemeyen bir yerel yönetim var. Uzundere dönüşümü 9 yıldır kangrene dönüştü. Mağdurları pinpon topuna çevirdiler. Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi Muhtarımızı da ziyaret ettik. Kendisine de söyledik. Kamuoyu iyi biliyor ki buradaki dönüşüm meselesi yılan hikayesine döndü. Karşıyaka ve büyükşehir meclislerimizde plan değişikliklerinin takipçisiyiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız yetkisinde üstümüze düşen ne varsa hazırız. Vatandaşımızın talepleri, hakkını alması çok önemli ve biz bu konuda mahalle sakinlerimizin yanındayız. Karşımızda, 9 yıl önce bizim belediyelerimizin hayata geçirdiği ulaşımda banka kartı uygulamasını ‘ilk' olarak duyuran, bataklığa dönüştürdüğü Körfez'de pelikanlı turistik gezi planlayan bir büyükşehir belediyesi var. Her yaptıkları ve yapamadıklarıyla dökülüyorlar. İzmir'in uğradığı zararın ve kaybettiği zamanın haddi hesabı yok. Buca Metrosu, en çok reklam yaptıkları projeydi, onda da önce 'onay vermiyorlar' diyerek sızlandılar, sonrası hüsran. İhalede 525 milyon TL zararla ikinci firmaya teslim ettikleri bu yatırımı da tartışmalı ve şaibeli bir noktaya sürüklediler" diye konuştu.

"Kimse ellerini kollarını bağlamıyor"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin ana kademe, kadın ve gençlik kolları ile ilçe teşkilatına öncülük ettiği yoğun program çerçevesinde vatandaşlarla sohbet edilirken, sivil toplum kuruluşları ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi. Daha sonra eski ve yeni ilçe teşkilatı yöneticileriyle vefa buluşması gerçekleştiren Sürekli, AK Parti olarak en sıcak günde olduğu gibi, en soğuk günde de sokakta olduklarını vurgulayarak, ‘hız kesmek yok' mesajı verdi. İzmir'in ‘Yaşanabilir İzmir' deyip hizmet üretmeyen, her fırsatta da ‘engelleniyoruz' gerekçesini ortaya süren ellerde heba olduğunu savunan Başkan Sürekli, “Gemi lafla yürümüyor işte. Kimse ellerini kollarını bağlamıyor. Yetki ve sorumluluk onlarda, kaynak onlarda ama ne zaman bir işi ellerine yüzlerine bulaştırsalar, ‘İzmir'i cezalandırıyorlar, bizi engelliyorlar' algısına sığınıyorlar. Bu algı artık yıkılıyor. Bunu sokakta görüyoruz" sözlerine yer verdi.

"Bir bardak suda fırtına koparıp İzmir'i okyanusta boğmak"

Sürekli ayrıca şunları söyledi: “Halka rağmen karar, halka rağmen başka hesaplar içindeler. Herkesi mutlu edecek bir formül bulmak bu kadar mı zor? Genel başkanları, ‘Buradaki rant halkındır, halka teslim edilecek' dedi. Sözlerini tutsunlar. İmar plan değişikliklerini bu kapsamda, yani insanların mülkiyet haklarını vererek yapmak ellerinde. Kentsel dönüşümden kaçıyorlar, çünkü siyasi risk görüyorlar. Plan değişikliğinden ve emsal artışından da kaçıyorlar çünkü o zaman çözüm ortaklarını küstürecekler. Halk kimin umurunda? Bu şehir, CHP zihniyetinin elinde, mutsuz insanlarla çürüyüp gidecek. Yazıktır, günahtır. Seferihisar'da enerji santrali için bir kampanya yürütüp Harmandalı, Menderes çöplüğü projelerini unutturamazlar. Bir bardak suda fırtına koparıp İzmir'i okyanusta boğmak bu.”

"İzmir'in malı İzmirlinindir"

Sürekli, ilçe teşkilatı ile yaptığı toplantının ardından Muharip Gaziler Derneğini de ziyaret ederek üyeleriyle de sohbet etti. İzmir'in en önemli sorunu olan kent içi trafik ve toplu ulaşıma da değinen Sürekli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çiğli'de, organize sanayi bölgelerinin tramvay isyanını duymamaları mümkün değil. Esnafı, vatandaşı her işte oyun dışı bırakıyorlar ama iş bahane bulmaya geldi mi çok başarılılar. Meslek Fabrikası'na talip olan İzmir'in iş dünyası temsilcilerine sırtlarını dönüp Meslek Fabrikası'nı İstanbullu bir vakfa vermekte tereddüt görmediler. Sonra da ‘Neden bizsiz Ankara'ya gidersiniz?' yaygarası kopardılar. İzmirli üreticiye, temsilciye, bu şehrin dinamiklerine, mallarına bakış açıları bu işte. En değerli tarihi yapılarımızdan birini hayata geçirmek istemeleri değil mesele. Mesele; ne olduğu belli olmayan, tutunamamış ve İzmirli olmayan Adıgüzel Vakfına bir kalemde bedelsiz devredilmesi. Meclis üyelerimiz hukuk mücadelesi başlattı. İzmir'in malı İzmirlinindir. Bu şehir sahipsiz de değildir. Başlarına buyruk, İzmir'in ‘İ'sini düşünmeden adımlar atıyorlar. Birçok konuda, üstlerine düşeni yapmaları için engelleri yok ama onlar, mızıkçı çocuk gibi ‘Beni oynatmıyorlar' deme lüksüne sığınıyorlar.”