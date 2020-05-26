Başkan Arda, hurdadan bütçe çıkardı

Belediye, yenilenen sadece 5 araçta 400 bin lira tasarruf sağladı.

Gaziemir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Makine İkmal Birimi çalışanları, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın talimatlarıyla, belediyenin atıl durumdaki araçlarını kendi imkanlarıyla kullanılır hale getirdi. 2 ay gibi bir sürede 5 farklı aracı motorundan yürüyen aksamına kadar yenileyen çalışanlar, belediyenin 400 bin liraya yakın tasarruf etmesini sağladı. Böylece belediye, korona virüs mücadelesi için yaptığı 400 bin lirayı aşkın harcamayı, araçların tamiratından elde ettiği tasarruflar ile karşılamış oldu.

Araçların 10 yıl sonra tekrar hizmete girmesi amacıyla sembolik tören düzenlendi. Törene Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı Necati Kırmaz ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler katıldı. Törende konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, kamu kaynaklarının verimli kullanılması için çok özenli davrandıklarını, bu kapsamda atıl durumdaki tüm makinelerin yaşama döndürülmesi için talimat verdiğini söyledi. Göreve geldiğinde yaptığı incelemede belediyenin hurdaya çıkmayı bekleyen araçları olduğunu öğrendiğini anlatan Başkan Arda, “Bu araçların tamir edilmesinin ekonomik olup olmadığının araştırılmasını istedim. Ekiplerimiz yaptıkları değerlendirmenin ardından araçların piyasanın 3'te 1'i fiyatına tamir edilebileceğini hesapladı. Tır, damperli kamyon, traktör, kamyonet ve yol süpürgesi, 2 ay içinde motorundan yürüyen aksamına kadar onarılarak belediyenin çeşitli birimlerinin hizmetine sunuldu. Eğer biz bu araçları dışarıda tamir ettirseydik çok büyük rakamlar ödemek zorunda kalacaktık. Araçları sıfır satın almaya kalksaydık ödeyeceğimiz rakamları söylemek bile istemiyorum. Kendi bünyemizde çalışan personelimiz araştırdı, hesapladı ve araçları hurdaya gitmekten en ekonomik biçimde kurtardı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu araçlarımız Gaziemir halkımıza hizmet ediyor” diye konuştu.

“10 yıldır hurdaya çıkmayı bekliyorlar”

Başkan Halil Arda'nın araçların yenilenmesi talimatı üzerine harekete geçtiklerini belirten Gaziemir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferdağ Yiğit de Makine İkmal Birimindeki personelin gayretli ve yoğun çalışması ile sadece 2 ayda 5 aracın hurdadan kurtarıldığını söyledi. Araçların bazılarının 7, bazılarının 10 yıldır hareket etmediğini de vurgulayan Yiğit, “Tır yürür halde değildi. 7 yıldır yatıyordu. Özenli bir çalışma ile tırımız şu anda çalışıyor. Bu aracı Fen İşleri Müdürlüğümüze devrettik. Yol süpürge aracı da yıllardır kullanılmıyordu. Motorunu ve süpürge sistemini yenileyip Temizlik İşleri Müdürlüğümüze verdik. Sokaklarda çalışmaya başladı. Traktör ve kamyonet de 8 yıldır çalışmıyordu, şimdi belediyenin birçok hizmetinde kullanılıyor. Damperli kamyon da şu anda hurda olacağına yollarda hizmet veriyor” dedi.