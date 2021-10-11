Başkan Arda: "Mücadelemiz sonuç vermeye başladı"

İzmir'in Gaziemir ilçesi Sarnıç bölgesinde, 637 parselin rezerv alan ilan edildiğini, yapılan bu değişiklikle arazilerin rayiç bedellerinin düşeceğini söyleyen Belediye Başkanı Halil Arda, “Mücadelemiz sonuç vermeye başladı” dedi.

Gaziemir ilçesindeki Sarnıç'ın; Atatürk, Fatih, Menderes ve Hürriyet mahallerinde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, tapu sorunu ve rayiç bedeller konusundaki son gelişmelerle ilgili vatandaşlara bilgi verdi. Belediye bürokratlarının ve muhtarların da yer aldığı toplantıda konuşan Başkan Halil Arda, Sarnıç bölgesindeki 637 parselin rezerv alanı ilan edildiğinin bilgisini paylaştı.

Fatih Mahallesi'ndeki rezerv alan olarak belirlenen 38 parselin rayiç bedelinin 670 liraya kadar düşürüldüğünü hatırlatan Başkan Halil Arda, aynı uygulamanın Hürriyet Mahallesi'nde de başladığını söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana Sarnıç'ın tapu sorununun çözülmesi için mücadele verdikleri ve bu mücadele sonucunda sorunun çözümü noktasında önemli yol aldıklarını ifade eden Başkan Halil Arda, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sarnıç bölgesindeki 637 parseli rezerv alan ilan etti. Bu parseller 4706 sayılı yasa kapsamından çıktı ve Emlak Yönetim A.Ş.'ye devredildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, bu parselleri tek tek ziyaret ederek keşif işlemine başladı. Bu parselleri Emlak Yönetim A.Ş. sizlere doğrudan satışını yapacak. Alanların yasal statüsünün değiştirilmesiyle rezerv alan ilan edilmesi metrekare fiyatlarının düşeceği anlamına geliyor. Rayiçler bedeller Fatih Mahallesi'ndeki rezerv alanlarda olduğu gibi muhtemelen 670 ile bin 100 lira arasında değişecek. Yüzde 10 peşin ödeme olacak, geri kalan taksitlerle 5 yılda ödenecek. Bu satışta tapunuzu hemen alacaksınız. Borcunuz bittiğinde de tapudaki ipotek kalkacak. Sarnıç'ın tamamının tapu sorunu çözülene kadar mücadelemiz devam edecek” diye konuştu.