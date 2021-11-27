Başkan Arda, öğrencilerle buluştu

Yerel yönetim, belediye başkanı ile meclis üyelerinin görev ve yetkileri, belediyenin çalışma sistemi hakkında öğrencilere bilgi veren Başkan Halil Arda, öğrencilere hayata dair öğütler verdi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, bir okulda düzenlenen kariyer günleri programına katıldı. Okulun konferans salonundaki programda Arda, öğrencilere bazı bilgiler verdi. Halil Arda, belediye başkanı ile meclis üyelerinin görev ve yetkileri, belediyenin çalışma sistemi hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Başkan Halil Arda, “Önünüzde zor bir hayat var, bu zorlukları aşmak sizin elinizde. Hayattan beklentilerinizi iyi belirlemeli, hedefler koymalısınız. Başarılı olmak için heybenizin dolu olması, bilgi ve birikim sahibi olmanız gerekiyor. Geleceğinize siz yön vereceksiniz, siz karar vereceksiniz. Dinleyen değil anlatan olun. Bunun için de meraklı, araştırmacı olmalı ve bol bol okumalısınız. Edebiyatı mutlaka yakından takip edin. Hayatın zorluklarında başarılı olmanız için bilgi, birikimli ve donanımlı olmalısınız. Her bilgi hayatta karşınıza çıkacak, size yol gösterecek. Unutmayın ki tek bir hayatınız var. Asla umutsuz olmayın” diye konuştu.

Gelecekte karar mercilerinde görev alabilmeleri için öğrencilere siyasete ilgi duymaları çağrısı yapan Başkan Arda, “Siyaseti, sizi yönetenleri, sizinle ilgili, geleceğinizle ilgili kararları verenleri yakından takip edin, isteklerinizi dile getirin. Bu ülkenin geleceğiyle, sizinle ilgili kararları verenleri takip edin, sorgulayın” dedi.

Eğitime tam destek

Kentin fiziki ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra sosyal, kültürel ve eğitim alanında da çalışmalar yaşama geçirdiklerini dile getiren Başkan Halil Arda, şunları söyledi:

"Görevlerimizin arasında yer almamasına rağmen eğitim alanında projeler yaşama geçiriyoruz. Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursunda lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize ücretsiz eğitim veriyoruz. Düzenlediğimiz kültür, sanat ve spor kurslarıyla çocuklarımızın kişisel gelişimlerine kakı koyuyoruz. Yurt Dışı Akademik Burs Ofisimizde, yurt dışında lisans, lisansüstü, doktora ve yabancı dil programlarına burslu katılmak isteyen öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz.”

Gençler bu merkezde buluşacak

Gaziemir Gençlik Merkezinin temelini yakın zamanda atacaklarının müjdesini veren Başkan Arda, “Sizler için yaşama geçireceğimiz gençlik merkezinde sesli-sessiz çalışma salonları, fen bilimleri laboratuvarları, e-spor salonları, ses kayıt stüdyoları, dil eğitiminin verileceği derslikler, GAZİDEK derslikleri yer alacak. Burada vereceğimiz hizmetle gençlerimizi geleceğe hazırlamak istiyoruz” diye konuştu.