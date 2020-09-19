Başkan Arda'dan bisikletli mesai

Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı amaçladıklarını vurgulayan Başkan Arda, ilçeye yeni bisiklet yolları kazandıracaklarını söyledi.

Bu yılki teması “Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik” olan Avrupa Hareketlilik Haftasında Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, ulaşım aracı olarak makam aracı yerine bisikletini kullandı. Hafta boyunca bisiklet kullanan Başkan Arda, evinden belediye binasına ve belediye binası dışındaki programlarına bisiklet kullanarak gitti.

Belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarıyla alternatif ulaşım metotlarının da oluşturulması amacıyla Türkiye Belediyeler Birliği koordinasyonunda 2002 yılından bu yana 16-22 Eylül tarihleri arasında etkinlikler düzenlendiğini dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Avrupa Hareketlilik Haftasında düzenlenen etkinliklerle daha az trafik, daha çok hareket etmek, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve trafikten uzaklaşmak amaçlanıyor. Bu kapsamda ben de farkındalık oluşturmak için bu hafta ulaşım aracı olarak bisiklet kullanıyorum. İlçemizde bisiklet kullanımı artırmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Gaziemir'e bisiklet yolları kazandırmak için proje çalışmalarımız sürüyor. Herkesi bisiklet kullanmaya davet ediyorum” diye konuştu.