Başkan Arda'dan en anlamlı armağan

Hediye olarak Sabahattin Ali'nin İçimizdeki Şeytan ile Değirmen, Johann Wolfgang Von Goethe'nin Genç Werther'in Acıları, Victor Hugo'nun Bir İdam Mahkûmunun Son Günü, Anton Çehov'un Üç Yıl, Lou Andreas Salome'nin Arayışlar ve Feniçka, Stefan Zweig'ın Kızıl ve Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu, Halil Cibran'ın Meczup kitaplarını seçtiklerini belirten Arda, Türkiye'nin okumaya ve düşünmeye ihtiyacı olduğunu belirterek “Kadınların bu özel gününde onlara Türk ve dünya edebiyatı klasikleri olarak değerlendirilen kitaplardan armağan ettim. Her birimdeki kadına farklı kitapları armağan ederek herkesin kitap takası yapmasını istedim. Bu kitaplar yıllardır toplumlara yol gösteriyor, eskimiyor. Ülke olarak herkesin kitap okuması gerekiyor. Kadın çalışma arkadaşlarımın ve tüm emekçi kadınların bu özel gününü kutluyorum. Kadının, toplumun her alanında var olduğu bir Türkiye diliyorum” dedi.