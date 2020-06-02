Başkan Arda'dan esnaf temsilcilerine destek ziyareti

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların kalkmasıyla başlayan yeni normal hayatın ilk gününde Gaziemir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Süleyman Beyen ve Gaziemir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Taşkın ile yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Oda başkanları ve yönetim kurulu üyelerine göreve geldiği günden bu yana geçen sürede hayata geçirdiği projeleri ve çalışmaları anlatan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda; esnaf temsilcilerinin istek, öneri ve taleplerini de dinledi.

“Destek olmaya devam edeceğiz”

Salgın nedeniyle ekonomik yönden sıkıntı yaşayan vatandaşlara belediye olarak destek olduklarını anlatan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Korona virüs salgını nedeniyle birçok iş yerinin kapalı olduğu, açık olan işletmelerin de sokağa çıkma kısıtlamaları ve sosyal izolasyondan dolayı iş yapamadığı için esnaflarımız ekonomik yönden çok büyük sıkıntılar yaşadı. Esnafımızın sıkıntılarını aşması ve sağlıklı bir ortamda hizmet vermesi için onlara destek olmaya devam edeceğiz. Esnaflarımızın sorunlarının çözümü için Gaziemir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Süleyman Beyen ve Gaziemir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Taşkın'la birlikte çalışmalar hayata geçireceğiz. Yeni normal hayatın ilk gününde işletmelerini açan esnafımıza bu süreçte sağlık ve bol kazanç diliyorum” diye konuştu. Gaziemir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Süleyman Beyen ile Gaziemir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Taşkın da salgın sürecinde esnafların karşı karşıya kaldıkları sorunlar hakkında Başkan Arda'ya bilgi verdi. Bu süreçte yaptıkları çalışmaları anlatan esnaf temsilcileri, esnaf kuruluşları ile belediyenin el ele vererek projeler üretip esnafların sorunlarına çözüm yolları bulabileceklerini söyledi.