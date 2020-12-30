Başkan Arda'dan hazine miktar fazlalıkları sorunu mesaisi

Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm alanı olan 1 milyon 220 bin metrekare büyüklüğündeki Aktepe-Emrez Kentsel Dönüşüm Projesi, 8 yıldır “ekonomik kriz” engeline takılırken Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, bölgede yaşanacak başka bir sorunun çözümü için harekete geçti. Başkan Arda, hazine miktar fazlalıkları şerhlerinin tapu kayıtlarından kaldırılarak vatandaşlarının mülkiyet sorununun çözülmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına adım atılması çağrısında bulundu. Belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve mahallelerin temsilcileriyle buluşan Başkan Arda, hazine miktar fazlalıkları sorununu ve çözüm yollarını anlattı. İlçede 1950'li yıllarda kadastronun geçmesiyle başlayan ve günümüze kadar gelen soruna dikkat çeken Başkan Arda, “Tapu defterlerinde şerhli görünen ancak vatandaşın elindeki belgelerde yer almayan bu hazine miktar fazlalıkları şerhiyle ilgili kentsel dönüşüm sürecinde önemli sorunlar yaşanacaktır. Örneğin vatandaşın tapusunda 100 metrekare olarak görünen arazisi, hazine miktar fazlası nedeniyle 80 metrekareye kadar düşebilecektir. Bunun sonucunda vatandaşın hak ettiği daire sayısı da haliyle düşecektir. 100 metrekarelik alanının parasını ödeyerek alan vatandaş, haberinin olmadığı bir durum nedeniyle mağdur olacaktır. Bu nedenle özellikle kentsel dönüşüm bölgelerinde hazine miktar fazlalılığına ilişkin şerhler, tapu kayıtlarından silinerek vatandaşların mağduriyeti giderilmelidir. Bu hazine miktar fazlalıkları kullanan kişilere bedelsiz olarak ya da 1 liralık iz bedelle devredilmelidir. Çünkü bu insanlar o toprakları zaten satın almış. Zaten dezavantajlı insanların yaşadığı bir bölge ve bu hazine miktar fazlalıklarını satın almaları çok zor görünüyor” diye konuştu.

“Çözüm için sesimizi yükseltmeliyiz”

Hazine miktar fazlalıklarının kentsel dönüşümün önünde büyük bir engel olduğunu söyleyen Başkan Halil Arda, sorunun çözülmesi için mahallenin tüm sakinleriyle birlikte mücadele vereceğini söyledi. Sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Arda, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sorun çözülmezse, hazine miktar fazlalıklarının yurttaşlara devri yapılmazsa kentsel dönüşüm görüşmeleri sırasında sorunlar yaşanacak ve yurttaşlarımız mağdur olacak. O yüzden şimdiden harekete geçerek sorunun aşılmasını sağlamamız gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanına ulaşmak zor, aylardır randevu talep ediyorum ama alamıyorum. Mahalleli olarak hep birlikte sorunu sahiplenerek, örgütlenerek sorunun çözümü için sesimizi yükseltmemiz lazım. Tüm Aktepe sakinleri, ‘Biz buraları zamanında satın aldık, hazine miktar fazlalıkları bedelsiz olarak bize devredilsin' diyerek sesini yükseltsin.”