İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Arslan, dikiş-nakış kursiyerleriyle buluştu

İzmir’de, Çiğli Belediyesi’nin el sanatları dikiş-nakış kurslarına devam eden kursiyerler, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ile kahvaltıda bir araya geldi.

İzmir'de, Çiğli Belediyesi'nin el sanatları dikiş-nakış kurslarına devam eden kursiyerler, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ile kahvaltıda bir araya geldi.


Çiğli Belediyesi'nin ekim ayında başlayan kış dönemi dikiş-nakış kursiyerleri, geleneksel yılbaşı kahvaltısında buluştu. Mefruşat, iğne oyası, Brezilya, bargello, panç, kurdele, kanaviçe nakışları ile suzeni kurslarına devam eden kursiyerlerin etkinliğine Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, eşi Ergül Arslan ile birlikte katıldı. Kurs eğitmeni Serpil Ün'ün verdiği ve 130 kursiyerin devam ettiği el sanatları kurslarına büyük önem verdiklerini belirten Başkan Hasan Arslan, kadınlara yönelik düzenledikleri kurslarla kadınlara güzel uğraşı alanları kazandırdıklarını söyledi.


Kadınların boş zamanlarını değerlendirmeleri için önemli bir fırsat sunduklarını da dile getiren Başkan Hasan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Yeni yılda ülkemizde güzel günler yaşayalım. Biz her zaman kadınlarımızın yanındayız. Sizlere de kurslarımıza devam ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Boş zamanlarınızı kaliteli biçimde değerlendiriyorsunuz. Mayıs ayında son bulunacak kurslarımızın finalini sergimiz ile yapacağız."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.