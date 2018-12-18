Başkan Arslan ile kursiyerler kahvaltıda buluştu

İzmir'in Çiğli ilçesinde, kültür sanat kurslarına devam eden kursiyerler, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ile kahvaltıda bir araya geldi.

Çiğli ilçesinde, belediyenin ekim ayında başlayan kış dönemi kurslarına katılan kursiyerler, geleneksel yılbaşı kahvaltısında buluştu. Heykel, seramik, yağlı boya resim, naht, ahşap boyama, alüminyum folyo kabartma ve lise-üniversite hazırlık kurslarına devam eden kursiyerlerin etkinliğine; Başkan Hasan Arslan, eşi Ergül Arslan ile birlikte katıldı. Kurs eğitmeni Martıgül Kalkan'ın verdiği ve 120 kursiyerin devam ettiği kültür sanat kurslarına büyük önem verdiklerini belirten Başkan Hasan Arslan, "Zor ekonomik koşullar altında bulunan ülkemizde, sizler gibi değerli kursiyerlerimiz kurslarımıza devam etmesi bizleri mutlu ediyor. Biz her zaman sizlerleyiz. Yeni yılda ülkemizde güzel günler yaşayalım. Sizlere de kurslarımıza devam ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Boş zamanlarınızı kaliteli biçimde değerlendiriyorsunuz. Mayıs ayında son bulunacak kurslarımızın finalini sergimiz ile yapacağız. Hafta içi her gün verilen kurslarımızdan boş zamanları olan vatandaşlarımızın yararlanmalarını istiyoruz” diye konuştu.