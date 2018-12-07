Başkan Arslan, şantiye işçileriyle kahvaltı yaptı

Belediye personeliyle sık sık bir araya gelen Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, bu kez belediyenin temizlik, park ve bahçeler ile fen işleri müdürlüklerinde çalışan işçilerle bir araya geldi. Sabah mesai öncesi şantiye binasına giden Başkan Hasan Arslan, şantiye yemekhanesinde işçilerle birlikte kahvaltı yaptı. Belediye hizmetlerinin ana mimarı olan işçilere, yaptıkları hizmetlerden ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Hasan Arslan, görev süresi boyunca önem verdiği konuların başında, çalışan personelin günü gününe ödenen maaşları olduğunu söyledi.

Belediye başkanlığı döneminde işçi maaş ve ikramiye alacaklarının tamamını kısa sürede ödediklerini ve sonraki süreçte maaşların gününde ödenmesine önem verdiklerini belirten Başkan Hasan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görevde bulunduğum 5 yıl içinde en büyük gayretimiz işçi maaşlarının zamanında ödenmesi oldu. Alın teri kutsaldır ve biz de bunun gereğini yerine getirdik. Popülist davranıp belediyeyi büyük borç yükünün altına sokacak işleri yapmadık. Gelir-gider dengemizi iyi sağladık ve maaşları zamanında ödeyerek hiçbir çalışanımızı mağdur etmedik; ama bunun yanında hiçbir işimizi aksatmadık. Hatta birçok fiziki ve sosyal projeyi tamamlayıp halkımızın hizmetine sunduk. Belediyemizin çalışmalarını sizler de yakından biliyorsunuz ve sahiplendiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."