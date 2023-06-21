Başkan Aydın TOKİ hak sahiplerinin yüreğine su serpti

Seferihisar'da TOKİ tarafından yürütülen projeler için CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi tarafından verilen olumsuz görüşlere AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın'dan tepki geldi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde dar gelirli vatandaşlar için TOKİ tarafından yapılan toplu konutlar, AK Parti ile CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesini karşı karşıya getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesine ait birimlerin bu bölgenin golf sahası olarak planlamasını trajik bulan AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, “3 yıl önce İzmir'de yıkıcı bir deprem yaşadık. Soyer, bırakın İzmir'e bir tane deprem konutu yapmayı, tahliye ettiği İzmir Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasının yıkılması gerektiğine dahi 2,5 yıl sonra karar verebildi. Biz dar gelirli hemşehrilerimize depreme dayanıklı konutlar inşa edelim istiyoruz, onlar ‘yok burayı golf sahası yapalım' diyerek trajikomik bahanelerle engellemeye çalışıyorlar. İsminde halk geçen bir partinin ‘sosyal konut yapmayın, bize verin golf sahası yapalım' demesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin neden toplumun her kesiminden oy alamadığının da yanıtı aslında” dedi.

CHP'li Belediyeleri sınıfın haylaz çocuğuna benzeten Başkan Aydın, “CHP, bu milletin derdi ile ne zaman dertlenmiş, verdikleri sözleri ne zaman yerine getirmiş önce ona bakmak lazım. Kendileri iş yapmadığı, hizmet üretemediği gibi sınıfın haylaz çocuğu gibi çalışana da engel olmak istiyorlar. ‘Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa, bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok' diyen bir anlayışın, ifadelerinin ne bizim ne de hemşehrilerimiz için bir kıymeti yok. Seferihisar'da yaşanan bürokratik engellemeler TOKİ hak sahiplerimizde umutsuzluğa ve tedirginliğe neden oldu. Başta engellilerimiz olmak üzere, genç kardeşlerimiz, emekli vatandaşlarımız, şehit ailelerimiz ve gazilerimiz müsterih olsun. Biz AK Parti hükümeti olarak bu güne kadar başladığımız hiçbir işimizi yarım bırakmadık. Onlar için başlatılan ve hızla devam eden depreme dayanıklı TOKİ projeleri her türlü engellemelere rağmen hak sahiplerimize teslim edilecek. Belediyelerin yapmakla yükümlü olduğu yol, içme suyu ve kanalizasyon gibi önemli altyapı hizmetleri, AK Parti hükümeti tarafından TOKİ eliyle tamamlanacak” diye konuştu.

“Sosyolojik bir boyutu da var”

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, Tunç Soyer'in belediye başkanlığını yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin imar planlarına itiraz etmesi ve İZSU'nun sosyal konutlara altyapı hizmeti ve şebeke suyu vermeyeceği açıklamaları ile ilgili ise “Akıllara ‘acaba Tunç Soyer burada yapılacak konutları dar gelirli kesime layık görmüyor mu?' sorusunu getiriyor” diyerek İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tavrını işaret etti.

Bu bölgede yapılan sosyal konutların sosyolojik bir boyutu olduğunun da altını çizen Aydın, “Seferihisar'ı var eden bugünlere getiren kültürünü, folklorunu, gastronomisini yaşatan halkımızın burada var olmasını sağlayacak politikalar geliştirmeliyiz. Her yıl göç alan Seferihisar her zaman zengin ve orta gelirlinin birlikte yaşayabileceği bir kent olacaktır. Seferihisar'da sosyal konut alanı olarak ayrılan bölgede bin 22 konuttan oluşan 1. ve 2. etap tamamlanmak üzere. 517 konutluk 3. etap hazırlıkları yapılıyor” diyerek öncülüğünü yaptığı ve gerçekleşmesi için büyük bir çaba harcadığı sosyal konutları savundu.