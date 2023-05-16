Başkan Aydın'dan hizmet ve yatırımlara "devam" mesajı

Başkan Aydın, "Şimdi elde ettiğimiz bu başarıyı daha büyük bir zafer ile taçlandırma vaktidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminde Seferihisar, tarihinin en büyük yatırımlarına ve hizmetlerine tanık oldu. Bu hizmet ve yatırımlarımıza devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı Seferihisar'ın da yüzyılı olacak" dedi.

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, TBMM'de görev yapacak yeni milletvekillerini tebrik etti. Oy kullanan tüm vatandaşlara teşekkür eden Aydın, "AK Parti'ye oy veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Aydın, "Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Genel Seçimleri hem ülkemizde hem Seferihisar'da Türkiye'mize yakışır bir şekilde gerçekleşti. Bu demokrasi şöleninin bir parçası olan ilçe yönetim kurulumuza, seçim koordinasyon merkezinde görev alan; arkadaşlarımıza, okul temsilcilerimize, sandık görevlilerine, müşahitlerimize ve o gün gönüllü olarak sandıklarımıza sahip çıkan parti üyelerimize teşekkürü bir borç biliyorum" diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı Seferihisar'ın da yüzyılı olacak"

Aydın, "Türkiye Yüzyılı Seferihisar'ın da yüzyılı olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminde Seferihisar, tarihinin en büyük yatırımlarına ve hizmetlerine tanık oldu. Bu hizmet ve yatırımlarımıza devam edeceğiz. Seçim döneminde birlikte çalıştığımız, Seferihisar'ın projelerini konuştuğumuz, milletimizin teveccühü ile bölgemizin milletvekili seçilen Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu, Şebnem Bursalı, Mahmut Atilla Kaya ve Mehmet Ali Çelebi'ye ayrıca tebrik ediyorum. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından kendileriyle yaptığımız görüşmelerde, Seferihisar'da yatırım ve hizmetlerinin devamlılığı ön plana çıktı" dedi.

"28 Mayıs için hazırlıklarımıza başladık"

AK Parti'nin seçimden seçime vatandaşın ayağına giden bir parti olmadığını vurgulayan Başkan Aydın, şöyle devam etti:

"14 Mayıs'ta demokrasi için çalıştık, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 28 Mayıs için hazırlıklarımıza başladık. Milletimiz 27 milyondan fazla oyla yüzde 49,5 oy oranıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha büyük bir teveccüh göstermiş, Türkiye Büyük Millet Meclisinde çoğunluğu Cumhur İttifakına vermiştir; yani ülkemizin en kritik seçimlerinin ilk sınavını alnımızın akıyla vermiş bulunmaktayız. 28 Mayıs tarihinde seçimlerin 2. turu yapılacak. 28 Mayıs Pazar günü Türk halkını manipüle etmeye çalışan anketlerin gölgesinde değil, 14 Mayıs seçimlerinin ışığında gidecek. Türkiye'nin ilk defa seçimlerde bir ikinci tur deneyimi olacak. Biz hizmet partisiyiz. Bugün, yarın ve her zaman Seferihisar'a hizmet etmek için varız. Şimdi elde ettiğimiz bu başarıyı daha büyük bir zafer ile taçlandırma vaktidir."