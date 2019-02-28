Başkan Bakıcı, veda turlarında

31 Mart'ta yapılacak yerel yönetim seçimlerinden sonra görevi yeni seçilecek başkana devredecek olan Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, ilk veda ziyaretini Selçuk Ticaret Odası'na yaptı.

Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, yeniden aday gösterilmemesi ve aday olmaması nedeniyle ilçede veda turlarına başladı. Selçuk Ticaret Odası (STO)'nın şubat ayı meclis toplantısına daveti üzerine Başkan Bakıcı, toplantıya katılım sağladı.

Başkan Bakıcı, görevi 31 Mart sonrası yapılacak seçimlerden sonra devredeceğini belirterek,vedalaşmak üzere kendisine ilk davetin ticaret odasından geldiğini söyledi. Ticaret odasından gelen davet karşısında memnuniyetini dile getiren Selçuk Belediye Başkanı, "Yaptıklarımız ve yapamadıklarımız var; ama asıl olan niyettir, önemli olan Selçuk halkıdır. Kimseyi kırmadık, kentimizi sahiplendik. Hak ve hukuku sonuna kadar koruma gayreti içinde olduk. Bu süreçte güzel şeyler yaptık. Belki birçoklarının farkına varmadığı işler başardık. Altyapı çalışmalarının oluşturduğu karmaşa yaptığımız işlerin bazılarını gölgede bıraksa da güzel izler bıraktığımıza inanıyorum" dedi.

Duygusal anlar

Selçuk'un çok özel bir kent olduğu vurgusunu yapan Başkan Zeynel Bakıcı, "Bu kentin dokusu, farklı yaşayış ve kültürlere sahip insanları, tarihten gelen değerleriyle bambaşka. Bu değerleri korumak, gelecek nesillere aktarmak, çocuklarımıza hak ettikleri haliyle bırakmak bu makamların en temel görevi. Bu görevi yerine getirdiğime tüm içtenliğimle inanıyorum" dedi.

Başkan yardımcılarının da katıldığı toplantıda duygusal anlar yaşanırken, meclis üyeleri geçmiş dönemdeki belediye çalışmaları ve başkanın çalışmaları hakkında düşüncelerini tek tek dile getirdi. Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı'nın partili bir başkan çizgisinden uzak duruşunun kente olumlu ve pozitif bir atmosfer kazandırdığını belirten meclis üyeleri, hizmetleri ve kente kazandırdıkları bu yaklaşım nedeniyle Bakıcı'ya teşekkür etti.

Selçuk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Koray Yolcu da, ticaret odası olarak belediye ile bu beş yılda ilk defa birçok proje yaptıklarını, bunda Başkan Zeynel Bakıcı'nın olumlu ve yapıcı kişiliğinin çok önemli bir payı olduğunu söyledi. Ticaret odasının siyaset üstü bir kurum olduğunu, her görüşten üyeyi ve meclis üyesini barındıran bu yapının kurumunu zenginleştirdiğini ifade eden Başkan Yolcu, kentlerin de böyle olduğunu, farklı görüşlerin, farklı düşüncelerin, farklı renklerin kentin en büyük hazinesi olduğunu belirtti.

Başkan Bakıcı'ya teşekkür eden STO Başkanı Koray Yolcu, Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı'ya özel bir anı objesi hediye etti.