Ba?kan Batur, ?G?kdelenin ruhsat?n? iptal ediyorum?

Ege Kad?n Bulu?mas?'n?n bile?enleriyle bir araya gelen Konak Belediye Ba?kan? Abd?l Batur, Pasaport'ta yap?lmas? planlanan g?kdelenin ruhsat?n? yeni y?l?n ilk meclis toplant?s?nda iptal edece?ini a??klad?.

Konak Belediye Ba?kan? Abd?l Batur, 125 derne?i tek ?at? alt?nda bulu?turan Ege Kad?n Bulu?mas? platformunun bile?enleriyle bir araya geldi. T?rkan Saylan K?lt?r Merkezinde d?zenlenen toplant?da Konak Belediyesi'nin y?r?tt??? ?al??malar hakk?nda bilgi veren Batur, Pasaport'ta yap?lan ve 250 metre y?kseklikte olaca?? iddia edilen g?kdelenin ruhsat?n?n, belediyenin ocak ay?nda yap?lacak meclis toplant?s?nda iptal edilece?ini a??klad?.

Konak i?in belediye ba?kanl???na aday oldu?u d?nemde, kentin siluetini bozacak g?kdelenlere izin vermeyece?ini s?yledi?ini hat?rlatan Ba?kan Batur, ?Maalesef ?n?m?zde ruhsat? kesilmi? bir dosya bulduk. Yerel y?netici olarak kente sahip ??kmam?z gerekiyor. Tepkimizi de an?nda verdik ve i?imize sinmedi?ini, kentin kalbine b??ak gibi saplanacak bu yap?ya izin vermeyece?imizi s?yledik. S?yledi?imizin arkas?nday?z. Ocak ay?ndaki meclis toplant?s?nda ilgili binan?n ruhsat?n? iptal ediyorum. Ben mimar?m ve Konak'ta kentin siluetini etkileyecek bir yap?la?ma olmayacak. Biz yat?r?mc?ya kar?? de?iliz. Ancak g?kdelenler i?in bir b?lge se?ildi; Bayrakl? ve Alsancak Stadyumu'nun ?evresindeki liman arkas? denilen yer. Y?ksek yap? yap?lacaksa bu b?lgelerde yap?ls?n ama ?ehrin merkezi olan alan i?inde bu t?r yap?lara izin vermeyece?iz. Odalar?m?zdan, kentte ya?ayan vatanda?lar?m?zdan ald???m?z g??le bu duru?u sergiliyoruz. Bu duru?u, bu kararl?l???m?z? da s?rd?rece?iz? diye konu?tu.

Konak'?n k?kl? bir tarihiyle b?y?k bir turizm potansiyeline sahip oldu?unu vurgulayan Batur, tarihi yap?lar?n kent ya?am?na kazand?r?lmas? i?in ?nemli ?al??malar yap?ld???n? da kaydetti.

Kooperatif kuruluyor

Konak'ta de?i?im ve d?n???m i?in kad?nlara y?nelik ?al??malar?n ?ok ?nemli oldu?unu s?yleyen Batur, belediyenin a?t??? meslek edindirme ve hobi kurslar?na y?lda yakla??k 8 bin kad?n?n kat?ld???na i?aret etti. Basmane Semt Merkezinde bulunan Kad?n Dan??ma Merkezinde y?lda bin 500 kad?na, avukatlar ve psikologlar e?li?ine hukuksal ve psikolojik dan??ma hizmeti verildi?ini, y?lda 3 bin 500 kad?n?na ?iddete u?rad?klar?nda yasal haklar?n?n ne oldu?unun anlat?ld???n? kaydeden Batur, ?K?sa bir s?re ?nce ?ok ?nemli bir ad?m daha att?k. Semt merkezlerimizde kad?n eme?iyle ger?ekle?en ?retimi, tek bir ?at? alt?nda toplamak ad?na Konak Kad?n Giri?imi ?retim ve ??letme Kooperatifini kurmak i?in harekete ge?tik. K?sa s?re i?inde bu ?al??mam?z? tamamlayaca??z? dedi.

Yeni y?lda, yeni tesisler

Kentte kad?n? g??lendirmek, ?ocuklar?n geli?imlerine destek olmak ad?na ihtiya? duyuldu?u belirlenen her yerde Konak Belediyesi kre?lerinin a??laca??n? da s?yleyen Batur, E?refpa?a Hastanesi'nin arkas?ndaki alanda kurulan Engelsiz Ya?am K?y?'n?n y?lba??ndan sonra hizmete girece?ini s?yledi. Batur, merkezde 3-6 ya? aras?ndaki zihinsel engelli ?ocuklar?n rehabilite edilece?ini, gece bak?mlar?n?n da yap?labilece?ini kaydetti. Toros'ta yap?lan ?ok ama?l? sosyal tesisin y?lba??nda hizmete a??laca??n? belirten Batur, benzer bir tesisin 1. Kadriye Mahallesinde kurulaca??n? da kaydetti.

?Kad?nlar?m?z, bizi bu makamlara ta??yor?

Konak Belediyesi'nin se?imin ard?ndan ge?en 9 ayl?k d?nemde ger?ekle?tirdi?i t?m etkinliklerde kentin dinamikleri olan sivil toplum ?rg?tleriyle birlikte hareket etti?ine i?aret eden Batur, s?zlerini ??yle s?rd?rd?: ??zmir'e bat?ya a??lan pencere diyoruz. Bu kentin en b?y?k ?at?s? da ?zmir'deki kad?nlar?m?zd?r. Kad?nlar?n dinamizmi bizi bu makamlara ta??yor. Sizlere m?te?ekkiriz. Konak Belediyesi ile Ege Kad?n Bulu?malar? Platformu aras?nda gerekli i?birli?ini de kuraca??z. Sizlerle birlikte kad?nlar?m?za y?nelik projeler ?retmek, verimli ?al??malar yapmak ve sonu?lar almak ?ok ?nemli. Sizlerle ?ok iyi ?al??malara imza ataca??m?za inan?yorum. Bize d??en ne sorumluluk varsa yerine getiririz, her zaman yan?nday?z. Belediye olarak sizlerin yan?nday?z.?

Ege Kad?n Bulu?mas? Platformu ?zmir Sekreteri ?eng?l Baysak ise platformun ?al??malar? hakk?nda bilgi vererek, s?rd?rd?kleri ?al??malar i?in ihtiya?lar? olan konular? s?ralad?. Faaliyetlerin Konak'taki her mahalleye yayg?nla?t?r?lmas? i?in Ba?kan Batur'dan destek istedi.