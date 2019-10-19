Başkan Batur: "Konak, can dostlar için de daha güzel olacak"

Batur, yakında Türkiye'ye örnek olacak bir adımın atılacağını da müjdeledi.

Sokak hayvanları için 8 Eylül'de Gündoğdu Meydanında düzenlenen festivale destek veren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'u makamında ziyaret etti. Hayvanseverler, Konak Belediyesi'nin Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Lider Pet Food ve Kinderland/Çocuklar Ülkesi ile birlikte düzenlediği festival için Başkan Batur'a teşekkür etti.

Festivale 40'a yakın sivil toplum kuruluşunun destek verdiğini hatırlatan Başkan Batur, organizasyonun başarıyla gerçekleştirildiğini vurgulayarak, “Ben de sizlerle birlikte örnek bir çalışmaya imza atmaktan büyük bir heyecan duydum. Bu bizim görevimiz. Asıl biz emeği geçen tüm kurumlara, tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yerel yönetim ile sivil inisiyatifin bir araya geldiğinde neler yapabileceğini hep birlikte, en güzel şekilde göstermiş olduk. Can dostlarımızın da yaşam hakları olduğunu kamuoyuna birlikte aktardık. Biz, ‘Birlikte Konak daha güzel olacak' diyoruz, öyle de oluyor. Bundan sonra da bu tür etkinliklerimiz sürecek. Konak dayanışmayla, ortak akılla hızla kalkınacak” diye konuştu.

Konak Belediyesi'nin veterinerlik hizmetlerinin hızla iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapıldığını da belirten Batur, “Bu şehir can dostlarımızın da evi. Onların da yaşam kalitesini artırmak istiyoruz. Ayrıca hayvanseverlerimizin yaşadığı büyük bir sıkıntı var; bu konuyla ilgili olarak da yakında Türkiye'ye örnek olacak bir adım atacağız. Detaylar netleşince bu konuyu da açıklayacağım” dedi.

HAYTAP İzmir İl Temsilcisi Esin Önder de festivalin doğa, çocuk ve hayvan hakları alanında mücadele eden kuruluşları bir araya getirdiğini vurgulayarak, “Başkanımız Abdül Batur'a çok teşekkür ediyoruz. Foça'dan Çeşme'ye tüm İzmir bir arada oldu ve Türkiye'ye örnek bir proje gerçekleştirdik. 5 bin kişinin katılım gösterdiği rekor bir etkinlik gerçekleştirdik. Ortak akılla, dayanışmayla işbirliğimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda Başkan Batur'a bir teşekkür plaketi sunulurken, can dostlarla koşu yaparak farkındalık oluşturmaya çalışan Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (KİFTDER) üyesi 14 yaşındaki Fatih Güneri de Başkan Batur'a kendi yaptığı resmi armağan etti.