Başkan Batur, teşekkür turlarına başladı

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yerel seçimler sonrasında Konak'ın mahallelerine teşekkür ziyaretlerine başladı. Batur'un ilk durağı Çimentepe, 1. Kadriye ve Kadifekale mahalleleri oldu.

31 Mart yerel seçimlerinde Konak tarihinde alınan en yüksek oyunu alarak Konak Belediye Başkanı olan Abdül Batur, Konak'ın mahallelerine teşekkür turlarına başladı. CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Konak belediye meclis üyeleri ile birlikte düzenlediği teşekkür ziyaretinde Batur, "Birlikte Konak dedik. Birlikte bir rekora imza attık. Şimdi çalışma zamanı" dedi. Batur, ziyaretinde, "Birlikte konak diyerek yola çıktık. En az yüzde 65 sözü verdik. Günde on bin adım dedik. Tüm Konak'ı adım adım dolaştık. Konak'lı hemşehrilerimiz ile kucaklaştık. Konak bizi bağrına bastı ve Konak belediyesi tarihindeki en yüksek oy ile belediye başkanı olma gururunu bana yaşattı. Bana bu gururu yaşatan tüm Konaklı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Konak'a teşekkür etmek için bugün ilk durağımız Çimentepe, 1. Kadriye ve Kadifekale mahallerimizde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Daha önceden de dediğimiz gibi sadece seçim zamanı değil her zaman bir arada olacağız. Ben her zaman içinizde, yanınızda olacağım. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı paylaşacağız. Birlikte çözüm üreteceğiz" dedi.

Batur şöyle devam etti:

"Her mahallemizin ayrı sorunu var. Hepsini tespit ediyoruz. Kurduğumuz Whatsapp hattı ile sorunlarınızı hızlı bir şekilde alarak çözüm üreteceğiz. Whatsapp numaramız olan 0 533 071 55 65 No'lu hattımıza yazarak ulaştıracağınız sorunları bizzat ben inceleyerek gerekli çözümün bulunması noktasında yanınızda olacağım. Her zaman ulaşılabilir bir belediye başkanı olacağım. Konak için en büyük sorunlar olan Kentsel dönüşüm ve otopark için projeler üreterek çözüm sunacağız. Büyükşehir belediyemizle yürüteceğimiz ortak projeler ile İzmir'in kalbine yakışır çağdaş bir Konak'ı sizlere sunacağız. Değerli oyları ile bizleri destekleyen Tüm Konak'lı hemşehrilerime bir kez daha teşekkür ediyorum."