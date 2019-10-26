Başkan Batur'dan esnafa Cumhuriyet Bayramı hediyesi

yılı kutlanacak Cumhuriyet Bayramı öncesinde, Çankaya ve Alsancak'ta hizmet veren esnafı ziyaret ederek Atatürk baskılı poster hediye etti.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak'ta esnafın en yoğun bölgelerden biri olan Çankaya ve Alsancak bölgesindeki esnafa 29 Ekim öncesinde anlamlı bir hediye verdi. Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ithafen Atatürk baskılı, "Bu vatan bizim, Cumhuriyet hepimizin" yazılı posteri alan esnaflar, dükkanlarına asmaya başladı.

Çankaya ve Alsancak semtindeki esnafı tek tek dolaşan Başkan Batur, “Cumhuriyet Bayramınızı kutlarım. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sizlerle paylaşmak için dükkanlarınızın en güzel köşesine asacağınıza inandığım Atatürk posterlerini sizlere getirdim. Ülkenin dört bir köşesinden nice kahramanların hayatlarını vererek kazanılan bu vatanın ve Cumhuriyete sahip çıkmak bizlerin boynunun borcudur. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutlarım. Ülkemizin işgali Konak'ta başladı ve Konak'ta son buldu. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanlarını, hürriyetlerini canları pahasına savunan tüm kahramanlarımızı minnetle anıyoruz. Bizlere bıraktıkları vatan ve şanlı bayrağımız taşıdığımız en kutsal emanetlerimizdir, biz de yarınlara onurla taşıyacağız. Cumhuriyetimizin 96. yılı kutlu olsun" diye konuştu.