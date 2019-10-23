Başkan Batur'dan Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret ederek, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile makamında özel bir görüşme gerçekleştirdi. İlçede yürütülen ve yakında tamamlanacak projeleri kapsayan özel bir dosyayı Kılıçdaroğlu'na sunan Batur, çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Batur, projelerle ilgili ayrıntılı bilgileri ve bölgeye, bölge insanına sağlanacak katkıları Kılıçdaroğlu'na hazırlanan görsellerle anlattı.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na, İzmir'in kalbi Konak için büyük bir değişim hazırlığı içinde olduklarını söyleyen Batur, sosyal belediyecilik anlayışıyla insana dokunan projelere hız verdiklerini ifade etti. Kılıçdaroğlu'na “Engelsiz Yaşam Köyü” ve “Toros Çok Amaçlı Sosyal Tesisleri” projelerinde gelinen son noktayı aktardığını belirten Batur, “Konak'ın kentsel dönüşüme ihtiyaç duyduğu noktalarda dönüşüm planlarını büyük bir hızla tamamlarken, insanımızın sosyal hayatını ilgilendiren çok önemli çalışmaları hayata geçiriyoruz. Engelli hemşehrilerimiz için hayati bir proje olan ‘Engelsiz Yaşam Köyü' ile ‘Toros Çok Amaçlı Sosyal Tesisleri' için geri sayım başladı. Yakında açılışlarımızı gerçekleştireceğiz. Genel başkanımıza da özellikle engelli çocuklarımız ve onların ailelerinin hayatlarını kolaylaştıracak ‘Engelsiz Yaşam Köyü' projemizi, tüm detaylarıyla aktardım. Toros Çok Amaçlı Sosyal Tesislerimizin de bölgede büyük bir sosyal ihtiyacı karşılayacağını ve kentsel dönüşüm öncesi, o bölgede yaşayan insanımıza nefes aldıracağını ifade ettim” diye konuştu.