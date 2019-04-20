Başkan Batur'dan Muhtarlara teşekkür

Kılıçreis Parkında düzenlenen toplantıda seçim dönemi yapılan çalışma ve alınan netice değerlendirildi. Toplantıda Batur “Emeği geçen Muhtarlarımıza ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Çıkış sloganımız gibi birlik olduk ve başardık. Birlikte Konak'ta daha çok güzel işler yapacağız” dedi.

Kılıçreis Mahallesi İhsan Alyanak Parkında, Altıntaş ve çevre mahallelerinin Muhtarları ve belediye meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda, Konak'ta alınan seçim sonucunun kutlaması gerçekleştirildi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Konak Belediye meclis üyeleri ve Altıntaş ve reisli mahalleler olarak bilinen 12 çevre Mahalle Muhtarının katılımı ile gerçekleşen kutlamada, birliktelik ve beraberliğin önemine dikkat çekildi.

Seçim sürecinde canla başla çalışan mahalle sakinlerine, Muhtarlara ve kadınlara teşekkür eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Konak'ta dayanışma kazandı. Konak'ta birliktelik kazandı. Şimdi artık harekete geçme zamanı. Hizmete ihtiyaç duyan tüm mahallelerimize dokunacağız. Çok çalışacağız” dedi.

Batur, “Değerli Kılıçreis Mahallesi sakinlerimiz. Seçim sürecinde büyük bir dayanışma içinde çalıştık. Gerçekten de bu dayanışma sandıklara yansıdı. Bir puan eksiğimiz var ama onu da ileriki günlerde kapatırız diye düşünüyorum. Seçim sürecinde gerek Muhtarlarımız, gerek kadın kollarımız, gençlik kollarımız, örgütümüz, meclis üyelerimiz, Konak'taki dayanışma içinde olan Konaklı hemşerilerimizle beraber çok önemli bir başarıya imza attık. Bu başarıda en büyük emek sizlerindir. Sizleri kutluyorum. Önümüzdeki süreç içinde de muhtarlarımızla bir araya gelerek bulundukları mahallelerin sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili toplantılar düzenleyeceğiz. Muhtarlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle bir araya gelerek Konak için hep birlikte projeler ve çalışmalar üreteceğiz. Konak'ta alınan başarıda emeği büyük alan siz değerli Muhtarlarımız, mahalle sakinlerimiz ve örgütümüz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.