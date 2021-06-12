Başkan Çalkaya: “Aşureyi yeni cemevinde yiyeceğiz”

Korona virüs salgını nedeniyle sosyal yardımlar konusunda örnek çalışmalara imza atan Balçova Belediyesi, bir yandan da yatırımlarına devam ediyor. Alevi inanışının felsefesine uygun bir mimari tasarımla yapılan Balçova Cemevi de bu yatırımlardan biri oldu. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, belediye meclis üyeleri ve Alevi Bektaşi Derneği yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yüzde 90'ı tamlanan projeyi inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Balçova Cemevi'nin Türkiye'nin en özel projelerinden birisi olduğunu ifade eden Başkan Çalkaya, “Gerçekten özenle projelendirilen ve inşaatı yapılan bir inanç merkezimiz olacak. İçinde ibadet alanlarından yemekhanesine, sosyal donatı merkezlerine ve kütüphaneye kadar birçok işlevi barındıracak. Her vatandaşımızın inancını istediği gibi yaşayabilmesi bizim çıkış noktamız oldu. Hedefimiz Ağustos ayında aşurelerimizi burada yapabilmek. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.