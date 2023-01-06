Başkan Çalkaya: "Balçova'da 160 öğrenci kapasiteli yeni bir öğrenci yurdu yapıyoruz"

Başkan Çalkaya, "384 öğrenci kapasiteli bu yurdu yaparak Türkiye'nin en güvenilir kurumlarının başında gelen Türk Eğitim Vakfına devrettik. Şimdi de 160 öğrenci kapasiteli yeni bir öğrenci yurdu yapıyoruz" dedi.

Balçova Belediyesi tarafından 2011 yılında yapılan ve Türkiye'de bir belediye tarafından yaptırılan en büyük kız öğrenci yurdu olan Türk Eğitim Vakfı (TEV) Balçova Yurdunu ziyaret eden Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, öğrencilerle buluştu. Başkan Çalkaya; Yurt Müdürü Burcu Akın, TEV İktisadi İşletme Müdürü Ömer Turna, TEV İzmir Şube Başkanı Gülnur Soybayraktar ve öğrenciler ile birlikte yemek yiyerek pasta kesti. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Fatma Çalkaya, yeni bir yurt yapmak için meclis kararı aldıklarını ve çalışmaların başladığını ifade etti.

Balçova Belediyesi tarafından yapılan, işletim hakkı TEV'e ait yurdun geçmişi ile öğrencilere de bilgi veren Başkan Çalkaya “Üniversite öğrencilerin en büyük problemi ne yazık ki barınma problemi. Birçok gencimiz bu nedene eğitim hakkından mahrum kalıyor. Biz Balçova Belediyesi olarak bu sorunu 2011 yılında tespit ederek Anadolu'dan gelen çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı ortamlarda barınabilmeleri için 384 öğrenci kapasiteli bu yurdu yaparak Türkiye'nin en güvenilir kurumlarının başında gelen Türk Eğitim Vakfına devrettik. Şimdi de 160 öğrenci kapasiteli yeni bir öğrenci yurdu yapıyoruz. Eğitimde adaleti sağlamak için tüm gücümüzü kullanacağız” diye konuştu.