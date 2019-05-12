Başkan Çalkaya en yaşlı annelere gitti

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Anneler Günü'nde ilçedeki en yaşlı anneleri evlerinde ziyaret etti.

Balçova'nın ilk kadın belediye başkanı Fatma Çalkaya, anneler günü nedeniyle Balçova'da yaşayan en yaşlı anneleri ziyaret etti. Semtevleri tarafından altı ayrı mahallede gerçekleştirilen ziyaretlerde duygulu anlarda yaşandı. Kadın meclis üyeleri ile birlikte Bahçeler Arası Mahallesinde 98 yaşındaki Gülümser Demirtaş'ı, Onur Mahallesinde 94 yaşındaki Zühre Altın'ı, Çetin Emeç Mahallesinde 90 yaşındaki Ayşe Öner'i, Eğitim Mahallesinde 93 yaşındaki İzzete Odabaş'yı, Teleferik Mahallesinde 84 yaşındaki Sevim Bengü'yü, Fevzi Çakmak Mahallesinde 101 yaşındaki Hayriye Bilici'yi ziyaret eden Başkan Çalkaya, annelere çiçek ve Anneler Günü hediyesi götürdü.

Anneliğin çok kutsal bir duygu olduğunu ifade eden Başkan Çalkaya, “Farklı mahallelerimizde oturan yaş almış annelerimizi sevindirmek ve bu özel günü; hayatın çok cefasını çekmiş olan annelerimiz ile paylaşalım istedik. Gittiğimiz her evde çocukları veya yakınları annelerimize çok iyi bakıyordu. Annesi hayatta olan herkesin annesini ziyaret etmesini en azından telefonla aramasını diliyorum. Tüm annelere sağlıklı ömürler diliyor, bizi canlarından var eden annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum” diye konuştu.