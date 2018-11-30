Başkan Çalkaya ‘engel tanımayan' hizmetlerini anlattı

Yaptıkları çalışmalarla engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıran yerel yöneticiler İstanbul'da bir araya geldi. İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu başarıl bulunan Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya da Balçova'daki hizmetleri anlattı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Engelsiz Yaşam Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, ‘Engellilerin Yaşamlarını Kolaylaştıran Yerel Yönetim Projeleri' paneli düzenlendi. Engelli bireylerin yaşam standartlarının ölçü alındığı değerlendirmeler sonucunda İzmir'den Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya da ‘Engelsiz Yaşam' çalışmalarını anlatmak üzere panele davet edildi. İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirlinin açılış konuşmasını yaptığı panelde yerel yöneticiler de yaptıkları hizmetlerden örnekler vererek engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıran projelerini anlattı.

Yaptıkları hizmetleri anlattı

Balçova'da engelli bireyler için hayata geçirdikleri hizmetleri anlatan Başkan Çalkaya, "Bir sorun ile mücadele edecekseniz önce o sorunu iyi teşhis etmeniz gerekiyor. Biz ilk önce ilçemizdeki engelli vatandaşlarımızı ve onlar için yapılması gereken hizmetleri tespit ettik. İnteraktif dijital bir engelli haritası oluşturduk. Yapacağımız hizmetlerde bu haritayı rehber edindik. Hangi sokakta hangi engelli vatandaşımızın oturduğunu biliyoruz. Özellikle bedensel engelli vatandaşlarımızı sokağa çıkarmak için onlara akülü tekerlekli sandalye temin ettik. Folklor gibi, tiyatro gibi sosyal aktivite alanları oluşturduk. Üretime ve çalışma hayatına katılabilecek arkadaşlarımıza iş imkanları açtık. Bazı gençlerimiz açtığımız Engelsiz Kafe'de istihdam ediliyor. Bizim öncülüğümüzde nikah şekeri üretip satan gençlerimiz var. Üniversite mezunu engelli gençlerimiz için Microsoft onaylı yazılım kursları açtık. İş alanları sağladık” diyerek yaptıkları hizmetleri anlattı.

Engelli meclis üyesi

Başkan Çalkaya kapanış konuşmasında ise, “Engellilere yapılacak en iyi hizmet onları yerel ve genel yönetim kadrolarında söz sahibi olmasını sağlamaktır. Biz bu amaçla bu dönem Sinem Kılıç isimli arkadaşımızın meclis üyesi olmasını sağladık. Kendisi engelli bireyler ile ilgili aldığımız kararlarda ve yaptığımız hizmetlerde söz sahibi oldu. Bunun sonucunda hizmetin kalitesi de artmış oldu” dedi.