Başkan Çalkaya, “Esnaf biterse ülke biter”

İzmir Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Ümit Kaya, Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'yı ziyaret etti. Başkan Çalkaya, esnaf ile ilgili yaptığı hizmetleri anlatarak, küçük esnafın ayakta kalması için yeni projeler üretilmesi gerektiğini ifade etti.

Kemeraltı'nın tarihi dokusunun yaşatılması ve çarşı esnafının ayakta kalması için faaliyetlerini sürdüren İzmir Kemeraltı Esnaf Derneği'nin başkanı Ümit Kaya yerel yöneticilere yaptığı ziyaretler kapsamında Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'yı da ziyaret etti. Balçova Belediyesi'nin ilçe esnafı ile ilgili çalışmalarını memnuniyetle takip ettiklerini ifade eden Kaya, “Bizler de Kemeraltı Esnafı için, Kemeraltı'nın yüz yıllardır süregelen tarihi dokusunu korumak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda özellikle belediye başkanlarımız ve yerel yöneticilerimiz için ortak çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.

Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ise esnafa bakış açısı olarak çok farklı bir yönetim anlayışı sergilediklerini ifade ederek, “Bize göre küçük esnaf biterse ülke biter. Bunun olmaması için Balçova'daki esnafla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Belediye meclisimizde mutlaka bir veya iki esnaf temsilcisi arkadaşımızı meclis üyesi olarak yazıyoruz. Esnafın güçlü olması için öncelikle söz hakkının bulunması gerekiyor. Yasa çıkmasaydı esnaf odası başkanımızı, şoförler ve otomobilciler odası başkanımızı, esnaf kefalet kooperatifi başkanımızı bu dönemde meclis üyesi başkanı olarak yazacaktık. Ama yasa çıkınca bunu yapamadık. Buna rağmen esnaf ile ilgili alacağımız kararlarda onlar öncelikli söz sahibidir” dedi.

Esnafa yönelik çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Çalkaya, “Bizim ilçemizde 15 yıldır esnafa tek kuruş ceza yazılmadı. Benim olduğum hiçbir yerde de esnafa ceza yazılmayacak. Çünkü ağır ekonomik şartlar altında ezilen esnafa bir de belediyeler ceza yazarsa esnaf biter. Esnaf biterse ülke de biter. Bizim esnafı en çok koruyup kollamamız gereken dönem bu dönemdir. Sadece ceza yazmamakta çözüm değil. Küçük esnafımızı ayakta tutacak projeler ve uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Örneğin esnaftan alınacak harç ve vergileri de en alt limitte tutuyoruz. Esnafımızın zorluk çekmemesi için devlete ait SGK binasına 410 bin TL harcayarak hizmete açılmasını sağladık. Esnafımız burada işyerini kapatıp Konak'a giderken zaman kaybı yaşasın istemiyoruz. Hırsızlıkların önüne geçmek için ilçemizin tamamına MOBESE kameraları yerleştirip İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim ettik. Esnaf ve Sanatkarlar Odamıza yeni bir bina kazandırdık” diye konuştu.