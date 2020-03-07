Başkan Çalkaya, “Kadınlar gülecek, dünya değişecek”

Kısa filmin bir bölümünde yer alan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Kadınlar gülecek, dünya değişecek” dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle dünyanın tüm ülkelerinde farklı etkinlikler düzenlenirken Balçova Belediyesi de bir kısa film hazırlayarak kadınların günlük yaşamda yaptığı işlere ve mesleklere yer verdi. Balçovalı kadınların rol aldığı filmde, kadınların her mesleği başarıyla yapabileceği, kadının sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta var olduğu vurgulandı.

Filmde kendisi de bir mesaj veren Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Bize hep zorluklardan bahsediyorlar. Kadının olduğu yerde zorluk yoktur, mücadele vardır. Biz, Balçovalı kadınlarla birlikte bu mücadeleyi veriyoruz. Mücadelemiz tüm Türkiye'de başarı oluncaya kadar devam edeceğiz. Kadınlar gülecek, dünya değişecek” diyerek mesaj verdi.

Belediyede görevli kadın personelle de bir araya gelen Başkan Çalkaya, “Biz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çok farklı etkinlikler hazırlamıştık. Ancak Suriye'de yaşanan gelişmeler ve şehitlerimizin olması nedeniyle iptal ettik. Etkinliğimiz iptal oldu ama verdiğimiz kadın mücadelesi her zaman devam edecek. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği haklar başta olmak üzere hiçbir hakkımızdan vaz geçmeyeceğiz. Balçova Belediyesi'nin kadın personeli, halka hizmeti ön planda tutan, kadın hakları ve insan haklarına saygılı, ayrımcılığa karşı mücadele eden kadınlar olmuştur. Balçovalı kadınlar da haklarının bilincinde; ekonomik, sosyal ve siyasal alanda mücadele ederek kendilerini ispatlamış kadınlardır” diye konuştu.