Başkan Çalkaya, öğretmenleri unutmadı

Başkan Çalkala ayrıca, emekli olan öğretmenlerle de yemekte buluştu.

24 Kasım Öğretmenler Günü, Balçova'da farklı etkinliklerle kutlandı. Sabah yapılan resmi törenin ardından, ilçede görev yapan tüm öğretmenlere Balçova Belediyesi ekipleri tarafından çiçek ve hediyeler verildi. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya daha sonra, emekli öğretmenlerle bir araya geldi. Balçova Eğitimciler Derneğinde düzenlenen yemekli eğlencede emekli öğretmenlerle buluşan Başkan Fatma Çalkaya, "Biz yıllardır eğitim için tüm imkanlarını seferber eden bir belediye olmaktan gurur duyuyoruz. Şunu da biliyoruz; siz, ulu çınarlarımız ve çalışan öğretmenlerimiz olmadan eğitim olmaz. Sizler Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yetiştirdiğiniz öğrenciler ile cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasının garantisi oldunuz. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.