Başkan Çalkaya'dan alev savaşçılarına anlamlı hediye

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına katılan personeli ile bir araya geldi. Başkan Çalkaya, alev savaşçılarına birer çam fidanı hediye ederek ikramiye ile ödüllendirdi.

Muğla'da etkili olan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak için bölgeye giden Balçova Belediyesi ekibi, bir hafta boyunca Marmaris, Milas ve Yatağan ilçelerindeki yangınları söndürme çalışmalarına destek oldu. Muğla İtfaiye Daire Başkanlığı emrinde görev yapan 4 araç ve 12 kişiden oluşan Balçova ekibi, büyük mücadele verilerek yangınların söndürülmesinin ardından Balçova'ya geri döndü.

Gece-gündüz demeden alevlerle mücadele eden personeli ile bir araya gelen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da, personeline birer çam fidanı hediye etti. Sağ salim görevi tamamlamaları ve yangının sönmesinden dolayı mutluluğunu dile getiren Başkan Çalkaya “Sizlere verdiğim bu fidanı çocuklarınızla birlikte dikmenizi istiyorum. Bu fidan büyüdükçe çocuklarınız da sizlerin yaptığı bu onurlu görevi hatırlasın ve onlarda da doğa sevgisi oluşsun” diye konuştu. Başkan Çalkaya, ayrıca personele ikramiye verileceğini de müjdeledi.