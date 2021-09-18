Başkan Çalkaya'dan gaziler onuruna yemek

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanın verilişinin yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü, İzmir'in Balçova ilçesinde kutlandı. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, ilçede yaşayan gaziler ve aileleri onuruna yemek verdi.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, ilçede yıllardır gelenek haline gelen 19 Eylül Gaziler Günü kutlaması nedeniyle ilçede yaşayan gaziler ve aileleri onuruna yemek verdi. Meclis üyeleri ile birlikte yemeğe gelen tüm konuklarıyla tek tek ilgilenen Başkan Fatma Çalkaya, gazilerin çocuk ve torunlarıyla da sohbet etti. Gazilere hitaben bir konuşma yapan Başkan Çalkaya, "Sizler vatanın savunması için vücudunuzun bir parçasını verdiniz. Canınızı hiçe sayarak ülkemizin bütünlüğünü savundunuz. Bu ülkeyi ayakta tutan da Sizlerdeki cesaret ve vatan sevgisidir. Balçova Belediyesi sadece bir gün değil hayatınızın her anında sizlerin emrindedir" dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Orhan Aydın ise Başkan Çalkaya'ya çiçek vererek, “Balçova Belediyesi yıllardır her hafta ilçemizdeki tüm gazileri arayarak bir isteklerinin olup olmadığını soruyor. Bu uygulamanın Türkiye'de başka bir yerde olduğunu zannetmiyorum. Bizlere gösterdiğiniz ilgiden ve verdiğiniz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.