Başkan Çalkaya'dan personele bayram teşekkürü

Sendika başkanları da Başkan Çalkaya'ya teşekkür etti.

Balçova Belediyesinde her bayram öncesi gelenek hale gelen bayramlaşma törenine, Balçova Belediye Meclisi üyeleri, sendika başkan ve yöneticileri ve belediye personeli katıldı. 100 günü geride bıraktıklarını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Bu süre içinde yaptığınız özverili çalışmalar nedeniyle hepinize çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan çok güzel geri dönüşler alıyorum. Güler yüzlü hizmet anlayışımız vatandaşlarımız arasında çok takdir topluyor. Bu olumlu geri dönüşler doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi. Bizler de yönetim olarak sizlerin haklarını sonuna kadar koruyacağız. Personeline borcu olamayan bir belediye devraldım. Bunun böyle sürmesi için bende var gücümle çalışacağım. Ancak sizlerin de harcamalarınızda dikkatli davranmanızı istiyorum” diye konuştu. Bayramlaşmada birer konuşma yapan Belediye-İş 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan ve Tüm-Yerel-Sen 2 No'lu Şube Temsilcisi Ahmet Sebilci ise işçi ve memurların haklarını koruduğu ve maaşların düzenli ödendiği için Başkan Fatma Çalkaya'ya teşekkür ederek çiçek verdi.