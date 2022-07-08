Başkan Ceritoğlu Sengel'den işçilere bayram müjdesi

Bayramlaşma töreninde Başkan Ceritoğlu Sengel, kadrolu işçiler ve şirket personeline ikramiye müjdesi vererek, "Önümüzdeki aya yetiştireceğimiz ilgili protokol ile birlikte kadrolu işçilerimizin maaşlarında 2 bin TL'ye yakın bir iyileştirme olacak” dedi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Kurban Bayramı öncesi Vasıtalar Amirliği'nde personeliyle bir araya geldi. Başkan Sengel, kadrolu işçiler ve şirket personeline ikramiye müjdesi vererek, asgari ücretin yükselmesine bağlı olarak şirket personelinin maaşlarında yapılacak düzenlemelere değindi.

Başkan Ceritoğlu Sengel, "Birlikte yol aldığım yol arkadaşlarımın karşısına geçip anlatamayacağım hiçbir şeyim yok. Sonuç olarak Efes Selçuk'un, Efes Selçuk Belediyesine ve çalışanlarına ihtiyacı var. Ailelerinizin de sizlere ihtiyacı var ama emin olun benim de en çok çalışma arkadaşlarıma ihtiyacım var” dedi.

Her zaman "Eşit İşe Eşit Ücret" düsturunu savunduğunu belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, "Bayram öncesinde kadrolu işçilerimize 2021 yılından iki adet 13 ikramiye ve Ramazan ikramiyesi, şirket personeline ise 2021 yılı kurban ikramiyelerini ödeyeceğiz” şeklinde konuştu.

"Kadrolu işçilerimiz için 2 bin TL'ye yakın bir iyileştirme sağlayacağız"

Belediyede görev yapan kadrolu işçilerin maaşları ile ilgili yapılacak düzenlemeye de değinen Başkan Ceritoğlu Sengel, "Asgari ücretin temmuz ayında zamlanacağı ön gördüğümüz bir şeydi. Şirket personeli adına bu konuda gerekli düzenlemeyi yapacağız. Kadrolu işçilerimiz için de bize bir talep gelmeden sendika ile iletişime geçtik. Biz işçiye yapılacak ödeme konusunda her zaman kimseden talep gelmeden kendi çalışmalarımızı gerçekleştirmeye başlıyoruz. Bu sefer de öyle yaptık. Aralık ayında sendikalar ile görüşecektik. Aslında aralık ayına kadar bir sözleşme yapılması durumu söz konusu değil; ancak o sürece kadar kadrolu işçiler için huzurlu bir geçiş olabilsin, yerinde bir iyileştirme yapılabilsin diye çalışmalarımızı tamamladık. Sonuç olarak 'Başkan İyileştirmesi' butonu; yani bu şekilde bir ibare altında kadrolu işçilerimiz için 2 bin TL'ye yakın bir iyileştirme sağlayacağız. Önümüzdeki aya yetiştireceğimiz ilgili protokol ile birlikte kadrolu işçilerimizin maaşlarında 2 bin TL'ye yakın bir iyileştirme olacak” dedi.

Maaş ve ikramiyelerin bayram öncesinde personelin hesabında olacağını belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, "Efes Selçuk Belediyesinin parası bu halkın parası. Bu parayla hem halka hizmet etmek hem de çalışanlarımızın emeğinin karşılığını vermek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Tüm personelimize ve ailelerine iyi bayramlar diliyorum” dedi.