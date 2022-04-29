Başkan Ceritoğlu Sengel'den işçilere ikramiye müjdesi

Vasıtalar Amirliği'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde Başkan Ceritoğlu Sengel, "Efes Selçuk Belediyesinde KHK'lı ve kadrolu olarak çalışan işçilerimizin birikmiş olan ikramiyelerinin çok büyük bir kısmını ödemiş bulunmaktayız. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde belediye personeli ile buluştu, ikramiye müjdesi verdi. Vasıtalar Amirliği'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde bir konuşma yapan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, "2019 yılında seçimden hemen önce, belediye çalışanlarının uzun süreden beri ödenmeyen maaşları vardı. Bu maaşların ödenmesine ilişkin meclise gelen kredi ile ilgili maddeye 'evet' demeseydik hiçbir belediye çalışanının maaşı ödenemeyecekti; ama buna rağmen grubumla konuşarak, 'Biz el kaldıralım' demiştim. Sağ olsun o dönem meclis üyeleri de CHP'nin oy çokluğu ile o krediye onay verdi. O krediyi ödemek de belediye başkanı olduktan sonra bana düştü" dedi.

Daha öncesinde KHK'lı işçilerin promosyon ve ikramiye hakları için titiz bir şekilde çalıştıklarını belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, “KHK'lı işçilerin promosyon alamayacağı söyleniyordu. Sağ olsun bize güvenen birkaç bürokratla birlikte tek tek bankaların genel merkezileriyle konuşarak promosyon işini çözdük. KHK'lı çalışanlarımıza promosyon verilemiyor değilmiş, onu gösterebildik. Ben, 'Elimdeki mikrofondan sizlere söyleyemeyeceğim, izah edemeyeceğim ve de söylediğim şeyleri çok düşünerek söylediğim için haricinde konuşulan hiçbir şeye inanmayın' dedim. Size, ikramiye ile ilgili gelen taleplerden sadece sağlık ile ilgili olanları karşılayabilirim demiştim. Bunun da üzerine iş ve işlem yapmadım, bunu da bilin istedim. Efes Selçuk Belediyesinde KHK'lı ve kadrolu olarak çalışan işçilerimizin birikmiş olan ikramiyelerinin çok büyük bir kısmını ödemiş bulunmaktayız. Hayırlı, uğurlu olsun” şeklinde konuştu.