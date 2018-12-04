Başkan Demirağ, engelli vatandaşlarla buluştu, hediye dağıttı

Başkan Demirağ, bir süre sohbet ettiği engelli vatandaşlara hediyeler verdi.

Foça ilçesinde, Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir program yapıldı ve bu programda Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ engelli vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlarla sohbet eden Demirağ, sıkıntılarını da dinledi. Vatandaşlara hediyelerde dağıtan Demirağ, "Engelli vatandaşlarımıza en büyük sorun, engel teşkil etmektir. Engellilik; yalnızca engelli fertleri ve onların ailelerini değil, toplumun bütün kesimlerini yakından ilgilendiren en önemli, en özel durumdur. Engelli insanlara saygı, insanlığa saygıdır" dedi.

Engelli vatandaşlarda, Başkan Demirağ'a kendilerine gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkür etti. Foça Kent Konseyi Engelsiz Kafe'de gerçekleşen buluşmaya Başkan Demirağ'ın yanı sıra; Foça Belediyesi meclis üyeleri Beyhan Türker ve Zeynep Çemrek, Foça Kent Konseyi Genel Sekreteri Göksel Acar, Engelli Meclisi Başkanı Sermin Selçuk ve Foça Belediyesi Boccia Antrenörü Şebnem Sezer de katıldı.