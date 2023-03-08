Başkan Demircan, 8 Mart'ta kadınların yaşadığı sorunlara dikkat çekti

Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların sorunlarına dikkat çekerek, "Bugün kutlanmalı mı, anılmalı mı? Çalışma hayatında kadınlarımızın ne tip zorluklarla karşılaştıklarını çok iyi biliyoruz. Kadınlarımızın istihdamda da yaşadıkları sorunları gayet iyi biliyoruz. Kadınlar çalışma hayatının neresinde? Ne kadar kadın idarecimiz var? Ne kadar kadın milletvekilimiz var?" diye sordu.

Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların yaşadıkları sorunları gündeme getirdi. Demircan, kadın istihdamında sorunlar yaşandığını, bu sorunların farkında olduklarını ifade etti. Togan Demircan, "Çalışma hayatının vazgeçilmezleri kadınlarımız. Bugün kutlanmalı mı, anılmalı mı? Çalışma hayatında kadınlarımızın ne tip zorluklarla karşılaştıklarını, sözel ve fiziki olarak ne tip şiddet olaylarına maruz kaldıklarını ve yine gerek çalışma arkadaşları ve yöneticileri tarafından ne çeşit psikolojik baskılarla karşı karşıya kaldıklarını çok iyi biliyoruz. İstihdamda yaşadıkları sorunları da gayet iyi biliyoruz. Belki bugünün hatırına yalandan gülücüklere maruz kalacaklar, belki fabrika işçilerinin ölümünden habersiz birileri gelecek kadın oldukları için fular, şal, çiçek falan filan hediye edecek. Belki bu akşam yemeğini dışarıda yiyecek, belki de Kadınlar Günü münasebetiyle yemeği eşi yapacak. Günün anlam ve önemi yine bugünün içerisine sığdırılacak üç beş dakika ile son bulacak" diye konuştu.

"Ne kadar kadın idarecimiz var"

Demircan, "Kadınlar çalışma hayatının neresinde? Ne kadar kadın idarecimiz var? Ne kadar kadın milletvekilimiz var?" diye sorarak, şöyle devam etti:

"Kaç tane kadın bakanımız veya cumhurbaşkanı yardımcımız var? Kaç kadın başhekimimiz, rektörümüz var? Ama fabrikalar, tarlalar, imalathaneler emeği sömürülen kadınlarımızla dolu. Mevsimlik işçi adı altında emekleri sömürülmekte, biz bunları biliyoruz ama işimize gelmiyor. Ne kadar kadın çalışanımız maaşını aldığında istediği bir ceketi alabiliyor? Bizleri yönetenler kadınların hem eş, hem anne veya anne adayı, kız kardeş veya abla olduklarının farkındalar mı? Geçen yıl kaç kadın katledildi eski eşi, erkek arkadaşı, babası veya kardeşi tarafından? Kaç çocuk gelinin kınasında düğününde oynadık. Kadınlar kaç kat yükün altında biliyor muyuz? Sadece daha iyi koşullarda çalışmak isteyen tekstil işçisi kadınların başlattıkları grev ve sonrasında yanarak can veren kadın 129 kadın işçiyi anmak üzere tam 54 yıl sonra kabul edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, kadınlarımızın çalışma hayatı içerisinde daha fazla yer almalarını diliyor, o gün yanarak vefat eden emekçi kadınları saygıyla anıyorum."