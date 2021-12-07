Başkan Demircan: "Tüm kamu çalışanlarını kapsayacak bir düzenleme bekliyoruz"

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, hekim, uzman hekim ve diş hekimlerine yönelik mali haklardaki iyileştirme açıklamaları üzerine sendika üyesi sağlık çalışanları ile sendika binasında açıklama yaptı. Demircan, “Sağlık Bakanımız; hekim, uzman hekim ve diş hekimlerine yönelik mali konularda 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında yapmayı planladıkları iyileştirmeden bahsetmişti. Biz, Bakanımızın cümlelerini tamamlaması için bekledik. Taleplerimizi de duyurduk. Lakin geçen cuma günü, meclis gündemine tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde bir düzenlemenin yapılacağına dair duyumlar aldık. Daha sonra mecliste görüşüldü ve ardından da bütçe görüşmelerinden sonraya bırakıldı. Biz aslında sağlık çalışanı arkadaşlarımızla birlikte tüm kamu çalışanlarını kapsayacak bir düzenleme bekliyoruz” diye konuştu.

“Telafi edilmesini istiyoruz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarını da hatırlatan Demircan, “Bakanımız, yüzde 30-35 oranında bir iyileştirmenin ocak ayında planlandığını dile getirdi. Biz, ocak ayında yapılacak olan iyileştirmenin muhatapları tarafından 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde imza altına alınan 2 yıllık zam oranlarının deklare edilmesini istemiyoruz. Kamu çalışanları, yaklaşık yüzde 50 oranında bir maaş erimesine uğradı. Bunun telafi edilmesini istiyoruz. Hekim arkadaşlarımızla ile ilgili yapılan düzenlemenin de sadece hekim arkadaşlarımızı değil tüm sağlık çalışanlarını kapsamasını talep etmiştik. Bu, kamuoyunda yanlış anlaşıldı. Biz, verilecek olan oranın hekim arkadaşlarımızın anasının ak sütü gibi helal olduğunu, çok daha fazlasını hak ettiklerini söylemiştik. Bazı kesimler bunu çarpıtıp farklı yansıtabiliyor. Bunları düzeltmek gerekiyor. Bu konunun gerçek muhatabı biz değiliz. İlgili sendikaların da açıklama yapmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Umarız, teşekkür etmek için bir basın toplantısı düzenleriz”

Demircan, sözlerini şöyle tamamladı: “Sendikaları, sivil toplum örgütlerini dikkate alıp dinlerlerse bizler de iş bırakma eylemleri yapmak durumunda kalmayız. Perşembe günü iş bırakma eyleminin 3. günü. Bir sonraki ne zaman olur; umarım muhataplar, bizi iş bırakma eylemine sevk etmek durumunda kalmaz. Teşekkür etmek için bir basın toplantısı düzenleriz.”