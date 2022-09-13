Başkan Demircan: "Yetkili sendikanın 'yüzde 1 baraj' hesaplarını Danıştay bozdu"

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, toplu sözleşme ikramiyelerinden sadece faaliyet gösterdiği iş kolundaki memurların en az yüzde 1'ini kaydeden sendikaların üyelerinin yararlanabileceğine yönelik toplu sözleşme hükmünün yürütmesini durdurma kararına, yetkili sendikanın yaptığı itirazın da ilgili kurullar tarafından reddedildiğini söyledi. Demircan, "Zorla üye yapmanın başka bir versiyonu üzerine yapılan hesapları Danıştay bozdu" diyerek, tepkisini dile getirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Demircan, "Demokratik Sağlık Sen olarak bu madde metninin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay'a müracaatımızı yapmış, yürütmeyi durdurma kararımızı almıştık. Ancak yetkili konfederasyon yürütmeyi durdurma kararına da Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz etmişti, bu itirazları da ilgili kurul tarafından reddedildi. Uğruna gazete, tv reklamı verdikleri, toplu sözleşmenin ismine 'tarihi kazanımlar' ifadesini kullandıkları, broşürler bastırdıkları ve bu madde uğruna bakanlık merkez teşkilatında görev yapan sağlık çalışanlarının yüzde 20 artırımlı ek ödeme almalarını unuttukları, yüzde 1 baraj uygulaması hakkında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulundan çıkan yeni karar, umarım hepsine ders olmuştur. Bu maddeyi öyle ballı bir madde olarak gördüler ki, örneğin Sağlık Bakanlığında ek ödemenin yüzde 20 artırımlı ödenmesinde bakanlık merkez teşkilatı, hudut sahiller sağlık genel müdürlüğü gibi birçok çalışanı unuttular. Bu madde için seyyanen zam taleplerinden vaz geçtiler. Böyle bir sendikal anlayış ancak yetkili sendika temsilcilerine yakışır. Zorla üye yapmanın başka bir versiyonu üzerine yaptıkları hesaplarını Danıştay bozmuş oldu." dedi.

Mehmet Koca'ya ziyaret

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Mehmet Koca'yı ziyaret eden Başkan Demircan, "Ziyarette sendikamızın misyonu vizyonu ve çalışmaları hakkında bilgi verdik. Sağlık çalışanlarının sorunlarını ve çözüm önerilerimizi yazılı olarak sunduk. Son yayımlanan yönetmeliklerin ayrıştırıcı özellikleri ile konu dışı bıraktığı sağlık çalışanlarını demorolize ettiğini belirttik. Bunun dışında sağlık idareciliğinde liyakat esaslı yönetici atamalarının yapılmasını, görevde yükselme unvan değişikliği sınavlarının sistematik olarak yapılmasını, yemek kalitesinin artırılması, 24 saat kreş hizmeti sunulması, banka promosyonlarının revize edilmesi gibi sağlık çalışanlarının gerçek sorunları üzerine bir görüşme gerçekleştirdik. Ayrıca yeni görevinde Sayın Genel Müdürümüze başarı dileklerimizi sunduk." diye konuştu.