Başkan Demircan'dan hemşirelere: "Hakkınız ödenmez"

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, "Covid-19 ile mücadelede kahramanca görevlerini ifa eden değerli hemşirelerimizin hakkı ödenmez. Hemşirelerimizin yaşadığı sorunlarının giderilmesi noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Dünya Hemşireler Günü nedeniyle bir açıklama yapan Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan, sağlık sisteminin omurgasını oluşturan ve Covid-19 ile mücadelede kahramanca görevlerini ifa eden hemşirelerin gününü kutladı.

Demircan, "Klişe olmuş sözcükleri bir kenara bırakıp bugün arkadaşlarımızın sorunlarının, beklentilerinin çözüm noktasında olan kişilerin 'melekler' diye başlayarak birkaç saatliğine anımsayacakları günü/haftayı kutlamak ne kadar doğru olur bilemiyorum" dedi.

Hemşirelerin haklarına ve sorunlarına dikkat çeken Togan Demircan, "Bizce her yayımlanan yönetmelik, genelge veya yazı ile mağdur edilen hemşire arkadaşlarımızın öncelikle haklarını teslim etmek gerekiyor. Pandemi döneminde aynı hastanın, aynı klinikte bakım ve tedavisini yapan; ancak öğrenim durumları nedeniyle üç farklı oranda sabit üstü ek ödeme ödenen hemşirenin hakkı verilmiş midir? Hemşire arkadaşlarımız fazla mesai ve nöbet ücreti olarak kaç lira alıyor, fazla mesai karşılığında ücret yerine zorunlu izin mi kullandırılıyor? Bir tane hemşire arkadaşımız üst yönetim görevine getiriliyor mu? Mesela sağlık müdürlüklerinde ebe/hemşire başkan yardımcısı var mı? Varsa oranı nedir? Cumhurbaşkanımız tarafından müjdelenen tüm muhataplarının dilinden düşürülmeyen sanki bürokratik engellemeye takılan 3600 ek gösterge hangi hemşireyi kapsayacak, hangi hemşireyi kapsamayacak? Fiili hizmet tazminatı hangi hemşireyi kapsadı, hangi hemşireyi kapsamadı? Bizim için asıl mesele budur. Bu soruların cevabı başta bugün süslü cümlelerle hemşire arkadaşlarımıza kahvaltı veren, karanfil, gül takdim eden gerek bürokrat gerekse de yetkili sendikadadır" diye konuştu.

Togan Demircan, "Arkadaşlarımızın sorunları ve beklentileri noktasında çözüme ortak olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz ve mücadelemiz devam edecek. Görev esnasında göstermiş oldukları özverili çalışmalar nedeniyle arkadaşlarımızın hakkınız ödenmez” dedi.